十餘檔個股拔尖拉高 被點名三家投信均無錯帳 兩理由指向券商惹禍

華邦電 (2344-TW) 等十幾檔個股今 (29) 日盤中突然拔尖拉高、又瞬間回落，市場傳可能是 ETF 錯帳所致，但被點名的三家投信皆無 ETF 錯帳，據了解，ETF 交易採「實物申贖」機制，不須盤中處理，加上異常個股名單不像一般大型 ETF 成分股，法人研判，應該不是大型 ETF 下單錯置，可能又是券商錯帳惹禍。

台股在今日盤中 11 時 51 分，包括華邦電等十幾檔個股大舉旱地拔蔥拉高，又旋即拉回，市場傳，可以同時下單如此多個股，極可能是大型 ETF，點名元大、國泰、富邦等有大型 ETF 的投信公司可能性較高。

被點名的三家投信皆表示，旗下 ETF 並無錯帳情形，據了解，由於 ETF 都是追蹤指數，ETF 發行人每日公布實物申購買回清單，作為「實物申購╱買回基數」，不須盤中處理，因此應該不是大型 ETF 錯帳。

法人進一步表示，從異常的個股名單來看，並非大型股、也大多不是權值型個股，看起來非一般大型 ETF 常出現的成分股標的，因此可能是券商錯帳所致。

盤中出現價格異常走勢的個股，包括：華邦電、中碳 (1723-TW)、微星 (2377-TW)、福壽 (1219-TW)、英業達 (2356-TW)、東聯 (1710-TW)、旺宏 (2337-TW)、仁寶 (2324-TW)、宏碁 (2353-TW)、台肥 (1722-TW) 、福懋 (1434-TW)、佳世達 (2352-TW)、台達化 (1309-TW)、華夏 (1305-TW)、中華 (2204-TW)、和桐 (1714-TW)、中化 (1701-TW) 等。