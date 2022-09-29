〈台股盤後〉權值股點火止跌 觀望氛圍未散終場小漲68點收13534點

台股今 (29) 日擺脫跌勢，在權值股、航空雙雄、IC 設計族群帶動下，盤中上漲逾百點，高點站上 13600 點，但因觀望氛圍尚未退散指數開高拉回至平盤上下震盪，終場上漲 68.19 點，收在 13534.26 點，成交量 2131.48 億元。

英國央行宣布大舉收購公債，有效壓抑美公債殖利率與美元指數強勢格局，順勢激勵台灣金融市場股匯雙升，台股早盤在台積電 (2330-TW) 領漲下，早盤一度上漲逾百點，但因市場仍持續觀望，受賣壓出籠影響，大盤漲幅收斂重回平盤附近整理。

受惠於邊境解封，航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 股價聯袂走揚，終場分別大漲，分別收在 19.05、28.8 元；但貨櫃三雄漲勢則相對較小，萬海 (2615-TW) 上漲 1.22%，收在 66.5 元，長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW) 則在平盤附近震盪。

觀光族群今天也沾光解封利多加持，推升股價收紅，包括雲品 (2748-TW)、晶華 (2707-TW)、王品 (2727-TW)、遠雄來 (2712-TW)、華園 (2702-TW)、夏都分別有 3%~7% 不等的漲幅。

IC 設計族群也是資金青睞對象，旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 漲勢強勁，終場分別上漲 4%~5%，其他包括瑞耘 (6532-TW)、合晶 (6182-TW)、漢磊 (3707-TW) 也在買單加持下帶動股價收紅。

法人表示，在通膨壓力壟罩下，預期全球央行仍將維持緊縮政策不變，台股今天在缺乏實質買盤支撐下，導致盤中漲幅收斂，在資金持續匯出情況下，短線仍須謹慎觀望。