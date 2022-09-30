〈台股盤前〉台股三線篤定收黑 宜以保守態度看待

台北股市昨日大盤小漲 68.19 點以 13534.26 點作收，成交值 2131.48 億元，但在美股在今晨收盤又重挫壓力之下，線型已轉空的台股，今天收盤的周線、月線及季線都難以樂觀且篤定收黑，市場專家建議，目前宜以保守態度看待台股，多保留手中現金。

在美國股市方面，由於 Fed(聯準會)「鷹聲」不絕於耳，經濟衰退擔憂縈繞，恐慌指數 VIX 噴漲，債市拋售潮再現，美股遭空頭重擊，防禦性類股抛售猛烈，蘋果暴跌近 5%，台積電 (2330-TW) ADR 等蘋果供應鏈慘遭波及，特斯拉重跌近 7%。

今晨美股收盤指數，道瓊指數大跌 458.13 點，或 1.54%，收 29,225.61 點。那斯達克指數大跌 314.13 點，或 2.84%，收 10,737.51 點。標普 500 指數大跌 78.57 點，或 2.11%，收 3,640.47 點。費城半導體指數大跌 79.9 點，或 3.29%，收 2,347.4 點。

今晨美股科技天王集體都下跌，蘋果 (AAPL-US) 大跌 4.91%；Meta (META-US) ) 下跌 3.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.63%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.72%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%。而台積電 ADR (TSM-US) 收盤下跌 3.95%。

證券分析師黃漢成說，台股整體仍處於偏空格局，投資人宜降低持股，多保留手中現金。

重要的市場訊息來看，光學元件廠亞光 (3019-TW) 決議自今日起兩個月內，買回 3000 張庫藏股，用於註銷股本，買回區間價格在 42-75 元，股價低於 42 元仍將繼續買進。

潤泰全 (2915-TW) 以每股溢價 50 元辦理現增案並募集完成 185 億元現金增資，預計現增股憑證在 10 月 4 日上市交易。潤泰全上半年淨值波動是受非營運因素影響，截至 8 月底，潤泰全每股淨值已漸回穩至 12.37 元。現金增資募集完成也有助淨值再進一步提升。