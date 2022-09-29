〈房產〉今年北台灣新成屋、預售屋推案量估達1.3兆元 創9年新高

市調機構統計顯示，今年前三季，北台灣新成屋、預售屋累計推案量約 9113 億元，較去年同期增約 234 億元，年增 2.6%；住展研發長何世昌推估，2022 年北台灣新成屋、預售屋推案量將獲推到 1.3 兆元而改寫 2014 年以來的 9 年以來。

依住展統計顯示，2013 年全年北台灣新成屋、預售屋推案量達到 1.35 兆元，也為歷史新高，今年推估有 1.3 兆元的推案量，年增 9.24%。

住展統計，2022 年第三季北台灣新成屋、預售屋推案量總額約 3807 億元，較去年同期增約 480 億元、年增幅約 14.4。前三季累計爲 9113 億元，年增 2.6%，其中並以桃園的表現最為亮麗，桃園在今年前三季推案量達 2658 億元，爲北台灣推案金額次高的地區，僅次於新北市的 2889 億元，推案集中在中壢、桃園、龜山同時，桃園在今年前三季推案量年增幅度更高達 56.6%，居北台灣區域成長之冠。

何世昌指出，回顧今年上半年，北台灣推案量縮水，到第三季利空多重襲來，建商推案意願卻在炮火中逆勢滋長；隨著部份延推案在暑期陸續公開，尤其是桃園市暑期間爆出大量，緊接著又銜接 928 檔期，整體推案量一舉上攻，並由原本的量縮轉為量增，將有助於推升今年全年推案量。

同時，何世昌指出，前三季推案量衰退幅度最大的是台北市，只推出 1924 億元，較去年下滑 400 餘億元，年減幅近 18%。北市推案量最多的行政區是北投，主要是北士科題材所帶動，前三季共推出約 400 億元案量，且第四季還有「隆遠心仝聚」、「樸園璞開石」、「宏普士科案」等約 200 億元新案將公開，熱度會延續到年底。