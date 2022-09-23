〈房產〉北市店面實價租賃量改寫7年新低 月租金高點以來修正逾2成

由北市地政局年報資料顯示，去年北市店面市場實價登錄租賃交易量 539 件，年減 21.2%，創近 7 年以來新低，平均月租金單價也較 2015 年高點修正 25%，甚至今年以來萬華店面實價租金，最高一筆實價租金還不到 3000 元。

雖然今年西門町黃金店面租賃市場清淡，所幸疫情後緊縮的觀光政策，今年可望逐步放鬆，店面市場的凜冬將過。

2021 年全市最高及次高租金店面均位於西門町商圈，第 3 名位於士林捷運站商圈，月租金單價分別為每坪 1 萬 1669 元、每坪 1 萬 595 元與每坪 9781 元。觀察去年前 10 名分布狀況，有 5 件位於西門町商圈，不過今年西門町實價租賃案件靜悄悄，整個萬華至今租金單筆實價，最高價每坪單價僅 2777 元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這兩年疫情重創國內觀光商機，國際觀光商圈店面大量空置，更有許多飯店乾脆危老改建，或者被頂讓由新業者接手，國際觀光客雪崩千萬人次，不過就在全球疫情逐漸趨緩，逐漸回歸正常生活，國內也將朝向免隔離的開放趨勢，國內的國際觀光商機已經露出曙光，近期包括北車商圈、西門町商圈的店面詢問度都明顯增加中。

北市店面市場 2021 年實價登錄租賃交易量 539 件，較 2020 年減少 21%，創近 7 年以來新低。2021 北市店面租金實價，平均月租金單價每坪 2,367 元，較 2020 年持平，但相較 2015 年高點，下跌 25%。

這波疫情重挫觀光商圈，僅內需型的商圈還能撐住，如市府商圈等，不過政府預計最快 10 月邊境就要開放，對於這兩年大量空置的西門町商圈、東區商圈、士林夜市商圈等，店面市場都有機會緩步觸底復甦。