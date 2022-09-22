〈房產〉央行再升息 影響商用不動產與土地交易市場信心

台灣央行今 (22) 日宣布調升基準利率半碼，由 1.5% 上調至 1.625%，以及提升存款準備率 1 碼，台灣將進入緩步升息循環，雖然腳步緩慢，但商仲業者指出，此舉將影響商用不動產市場信心，買方觀望態度將更濃。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，今年下半年開始，商用不動產買方轉趨觀望，追價力道放緩，但第四季在台灣經濟基本面維持穩定，以及短期新供給量少的情況下，預期商用不動產市場將可維持量縮價平的格局。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，考量利差擴大引發的資金外流以及通膨壓力不減，又有全球經濟衰退疑慮、內需市場制肘，加上房市從第二季開始，原本的貸款調控，再加上疫情、通膨、打炒房政策等干擾未解，買氣趨淡，為避免過度干預造成市場風險，央行決策方向很單純。

黃舒衛分析，央行作為全國資金調節的主管機關，從數據管理的角度來看，降低資金潮水位以及減緩熱錢湧入房市的速度，已經達標，因此繼續升息、升準，但不加碼房市信用管制內容。

黃舒衛指出，全台商用不動產前三季（統計至 9/16）交易量 993 億元，年減 18.7%；土地前三季（統計至 9/16）交易量更為 5 年新低，年減 40.9%，市場回歸理性。

在升息循環走勢之下，黃舒衛認為，因應資金成本越來越高，投資人要求的收益率也相對升高，甚至超前部屬，以確保未來輪番升息之後，不致出現「負投報」的窘境，因此未來一季、半年將出現三大趨勢，包括越買越「難」、市場議價空間加大以及資金隨產業、投資機會，南漂搶地、獵樓的趨勢會更明確。