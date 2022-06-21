終端需求疲軟AN、CPL價格下跌 中石化營運有壓

儘管中國上海等地逐漸解封，但丙烯腈 (AN)、己內醯胺 (CPL) 終端需求仍持續疲軟，導致近期報價持續下滑，其中 AN 報價更已連六周下跌，國內 AN、CPL 廠中石化 (1314-TW) 營運將持續面臨壓力。

標普全球普氏調查顯示，近期亞洲遠東區 CFR AN 每噸價格下跌 50 美元至 1745 美元，已連續 6 周下挫，業者指出，即便 6 月初上海解封，AN 市場仍並未明顯改善，目前終端仍有一定庫存水位且持續增加中，導致需求疲軟。

業內人士認為，由於供應商已面臨虧損壓力，AN 市場可能已接近低谷，但現階段終端需求疲弱，仍抱持觀望態度。展望後市，東北亞供應商認為，隨著終端庫存持續去化，7 月市況可望迎來曙光。

CPL 跌勢相對較小，標普全球普氏調查顯示，近期亞洲遠東區 CFR CPL 每噸價格小跌 10 美元至 2180 美元，儘管近期原料苯下挫，但業內指出，苯對 CPL 影響恐怕有限，因為 CPL 終端需求仍持續低迷，供應商稼動率也維持較低水準。

中石化為國內 AN、CPL 廠商，隨著兩產品報價下滑，營運恐面臨壓力，由於原物料對中石化產品利差影響明顯，為了調控原料與產品銷售，公司將持續在高雄港洲際碼頭建置原料液氨、AN 等化學品儲存槽，三階段中目前第一、二階段建置進度已完成 8-9 成，預計最快今年底能試營運。