中石化 (1314-TW) 今 (7) 日召開法說會,展望第二季,財務副總陳穎俊表示,主要化學品 AN、CPL 供需正常,不過終端需求轉趨謹慎、報價保守,成本方面,主要原料液氨價格已達十幾年來高點,利差將持續收斂,成為短期營運上的挑戰。

中石化表示,第一季 AN、CPL 市場需求轉弱,CPL 雖有俄烏戰爭影響供給,短期支撐第二季價格,但上半年報價仍偏保守。

AN 方面,歐洲市場報價同樣在上漲,但中國去年下半年開出超過 100 萬噸新產能,供給相對寬鬆,也連帶拖累報價。

稼動率部分,中石化第一季 CPL 都低於第四季,AN 則因去年第四季有廠進行歲修,因此第一季略高於第四季。

中石化強調,AN 與 CPL 產品報價震盪,但主要原料液氨,受到俄烏衝突影響,加上北溪二號天然氣暫停輸送,價格已漲至幾十年來高點,成本持續上揚,壓縮利差空間。

市場關注的副產品硫酸銨 (AS) 方面,中石化指出,去年 AS 因應政府政策,優先支應國內需求,直到今年 3 月開始外銷,但該產品同樣也受液氨上漲影響,利差縮小,且 AS 銷售占公司營收 5%,對營運影響有限。