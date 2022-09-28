美國副總統會見日本半導體高層 呼籲美日加強合作

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 周三 (28 日) 與日本半導體企業高層會談，呼籲加強美日半導體公司的合作。她表示，晶片在確保經濟增長和安全方面變得愈加重要。

賀錦麗與商界領袖舉行了圓桌會議，借此機會宣傳美國在與中國競爭上所推展的新晶片法案，法案授權 520 億美元，用於美國半導體研發和製造。

據白宮提供的消息，參加會議的公司估計包括東京電子、尼康、Advantest Corp.、日立高新、Lasertec、三墾電氣、昭和電工、Toyo Gosei Co.、富士通和美光科技。

賀錦麗表示，在半導體等必要產品的供應上，必須實現多元化，日本、美國以及世界都是如此。

她說：「沒有一個國家可以滿足全球的需求，日本和美國需共同致力於建設有彈性的供應鏈，並投資於前瞻性創新。」

賀錦麗代表美國參加日本前首相安倍晉三的國葬，在日本、南韓共將進行 4 天的訪問，以鞏固美國與亞洲盟友之間的經濟和國家安全關係。

據首爾經濟日報此前引述未具名業內人士的話報導，美國、南韓、日本和台灣之間，就晶片四方聯盟 (Chip4)，周二舉行了首次工作級別的預備會議。

一位政府高級官員表示，賀錦麗與商界領袖的討論，著重於新晶片政策對貿易夥伴的好處。官員表示，賀錦麗計畫與高管們討論在美製造業新投資的相關問題，以及供應鏈韌性、利用新法案來加強美國與日本和其他盟友的合作等。