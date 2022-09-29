加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/09/28）

野村腳勤觀點：

●庫存去化至少到明年第一季

近期 iPhone14 的發表以及高階機種的熱賣，不只傳出蘋果預計增加訂單，相關供應鏈股價也備受激勵。然而除了蘋果狀況還行之外，「非蘋」陣營狀況還是不樂觀，第三季以來包括 AP、驅動 IC 等零組件的拉貨動能皆弱於預期，即便對比慘澹的第二季也沒見改善，手機產業的狀況仍令人擔憂。當然手機產業只是一個縮影，台灣整體製造業整體庫存狀況仍然偏高，8 月 PMI 客戶庫存指數仍在歷史相對高位，好轉的幅度有限。不過另一方面，8 月 PMI 新訂單指數已看到明顯好轉，代表通膨下滑確實幫助終端需求逐步復甦中，對加速庫存去化是一大利多。我們認為庫存調整至少會到明年第一季，在此之前通膨走勢以及消費復甦情況仍是要持續觀察的重點。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 通膨高點放緩：美國 8 月 CPI 下降至 8.3%，雖不如預期，但仍持續緩步下滑中

（二） 通膨壓力緩解：SCFI 運價指數連 15 週下跌，原物料價格下滑、房租漲幅趨緩有利於通膨降溫

（三） 美國經濟堅韌：美國就業數據強勁、消費者信心連三月回升、PMI 維持擴張區間，經濟仍有支撐

 大盤利空因素：

（一）FED 維持鷹派：通膨下滑緩慢、FED 官員維持強硬升息口吻，年底前還有 5 碼升息預期

（二）中國經濟疑慮：中國經濟景氣下行，二十大在即，維穩的前提下持續封控，經濟復甦緩慢

（三）台股存貨調整：零售、製造、批發端庫存都過高，存貨調整啟動，企業獲利營收轉折向下

●11 月可能是 FED 最後一次 3 碼升息

受惠於原物料價格回落，美國通膨已由高點連二個月回落，然而因處於高檔緩降狀態，9 月底 FED 仍維持鷹派立場，釋出了年底前 5 碼的升息預期。值得注意的是，FED 本次維持長期中性利率 2.5% 水準不變，這代表 FED 這波鷹派升息只是為了打擊通膨，並非常態，在這波升息循環結束後，其實保留大量的降息空間。當然現在討論降息言之過早，但如果通膨延續下滑趨勢的話，11 月 FOMC 很有可能就是 FED 最後一次升息 3 碼，屆時將有利於大盤加速趕底，而在此之前因升息導致資金緊縮，大盤震盪在所難免，但長期而言 FED 升息步調將逐漸放緩，加上美國經濟與消費穩健復甦，支撐消費需求並加速製造業庫存調整，台股後市仍不看淡，建議布局具有長線趨勢標的為主。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/08/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

>>> 閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書 野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓) 客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220800161 上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】