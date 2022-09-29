〈台股盤中〉開高走低一度翻黑 蘋果、車用概念股強勢

台股今 (29) 日跌深反彈，權值股走勢穩健，盤面上蘋果、車用相關概念股強勢，另外航空雙雄也大漲，加權指數盤中平盤力守紅盤，市場專家則指出，台股今日僅是弱勢反彈格局，大盤可能在此反覆築底，但整體仍偏弱，投資人宜降低持股。

台股今開在 13550.7 點，最高 13651.29 點，指數在 11 點 14 分翻黑，最低爲 13462.57 點，預估全場成交值爲 2074 億元。

盤面上權值股台積電 (2330-TW) 早盤直接上漲開出，午盤前遭受賣壓襲擊由紅翻黑，所幸鴻海、聯發科、台達電、富邦金、國泰金力守紅盤，支撐大盤表現。

另外，航空、車用零組件及生技股也有不錯走勢，車用零組件股建碁、智伸科、同致、胡連等，受惠中國政策帶動上漲；航空雙雄華航、長榮航在行政院宣布 10/13 開放國門，正式實施 0+7 政策，股價也強勢走揚。

蘋果概念股方面，華通 (2313-TW)、大立光 (3008-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 股價也走高，昨日跌停的玉晶光 (3406-TW) 則出現績跌走勢，且賣壓沉重。

值得注意的是，半導體股力積電 (6770-TW) 盤中股價以 26 元改寫掛牌以來新低價。

證券分析師黃漢成說，台股今天爲弱勢的反彈走勢，且整體仍處於偏格局，投資人宜降低持股。國泰證期顧問處協理簡伯儀也認為，台股今天開高之後，受亞洲區域股市漲幅縮減而出現賣壓，指數一度壓回到平盤附近，但大盤跌幅已深，不排除將在此出現反覆築底的格局。