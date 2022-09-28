資金逃離新興市場ETF 見疫情以來最大單周淨流出

隨著美元走高以及利率上升，引發對全球經濟衰退的擔憂，投資新興市場股票 ETF 正在大規模出逃。

據 FactSet 數據顯示，總體而言，投資者周一 (26 日) 從新興市場 ETF 撤出超過 2.6 億美元。最受歡迎的 ETF 之一，貝萊德旗下的 iShares Core MSCI Emerging Market ETFs 的資產淨值，自 2020 年末以來首次跌破 600 億美元。

數據顯示，投資者上周共由新與市場 ETF 撤資 6.4 億美元，這是自 2020 年 4 月以來最大的單周淨流出。

新興市場的痛苦大多是由於美元走強，而美元走強則受到聯準會升息的提振。美元指數持續刷新紀錄新高，強勢美元增加了其他國家以美元計價的債務成本，包括公司資產負債表上的債務。

與此同時，聯準會更進一步暗示升息仍將持續，再加上英鎊的暴跌與中國防疫封鎖，以及巴西大選等地緣政治風險，正在加劇全球不確定性，並打擊新興市場。

數據提供商 VettaFi 金融分析師 Dave Nadig 指出，人們買進新興市場的主因之一，是讓資產多元化，但如果現在還這麼做，其風險可能不輸於虎口拔牙。

投資新興市場的基金正在經歷艱難的一年，在晨星 91 家多元資產新興市場 ETF 名單中，互聯網與電子商務 ETF(FMQQ) 表現最差，今年已經下跌近 50%。Invesco 標普新興市場低波動率 EEL(EELV) 今年下跌 11%，表現相對較佳，其投組合有半數布局台灣及泰國。