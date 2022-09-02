強勢美元發威 新興經濟體債務危機迫在眉睫？

隨著美國聯準會 (Fed) 不斷以升息來對抗國內通膨，美元正逼近 1985 年以來高點，對持有美元計價債務的新興經濟體來說，償債成本飆升使其面臨更沈重的壓力，債務違約風險恐因此升高。

墨西哥央行副總裁 Galia Borja Gomez 在 8 月下旬表示，市場參與者不相信墨西哥央行在貨幣政策上可以脫離美國。為了緩和物價增速，Fed 近月來不斷收緊政策，導致墨西哥央行備受壓力，因為若不跟進，墨西哥將面臨貨幣貶值和通膨加劇風險。

國際清算銀行 (BIS) 數據顯示，美元兌已開發和新興經濟體一籃子貨幣的名目有效匯率，目前正處在 1994 年有數據以來的高點之一，再往前追溯的話，可發現美元兌已開發經濟體的匯率正接近 1985 年以來最高，也就是廣場協議簽署不久前。

對於全球經濟放緩的焦慮情緒，促使資金紛紛流入美國，推動美元走高。然而，這可能反過來對全球經濟造成影響，尤其是那些美元計價債務持續上升的國家。

國際金融協會 (IIF) 數據顯示，截至 3 月底，開發中國家的公共和私營部門債務在一年內就增加約 10%，達到 98.6 兆美元。而根據世界銀行的數據，到 2020 年，新興和開發中國家債務占其國內生產毛額 (GDP) 的 207%，較 1970 年的 56% 與 2010 年的 119% 大幅成長。

從歷史經驗來看，強勢美元往往對新興國家帶來麻煩。當美國在 1980 年代遭通膨嚴重侵襲時，時任聯準會 (Fed) 主席的伏克爾 (Paul Volcker) 採取激進的緊縮政策，刺激美債殖利率和美元衝高。

另一方面，1971 年發生「尼克森震撼」(Nixon Shock) 後，有更多資金開始在全球流竄，石油資源豐富的國家紛紛將油價飆漲時轉取的收益投入美國大型銀行，這些銀行反過來以銀團貸款的形式，為中南美洲的投資熱潮提供資金。

據了解，當時中南美洲國家持有的外債當中，有一半以上是以美元計價，隨著美元走高和美國利率上升，許多債務因此變得難以償還。

除此之外，1990 年代中期，美國在時任 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 的領導之下大幅升息，成為墨西哥貨幣危機的導火線。在投資人開始拋售他們覺得定價過高的泰銖以及其他美元掛勾貨幣後，伴隨而來的便是亞洲金融風暴。

在那之後，許多新興國家希望改善國際收支並增加外匯儲備，進而抵抗危機。即使如此，當前仍有部分新興國家處於遙遙欲墜的狀態，舉例來說，斯里蘭卡今年稍早已爆發債務違約，孟加拉和巴基斯坦也還在尋求國際貨幣基金 (IMF) 的支援，在高通膨持續與強勢美元打壓之下，未來料有更多國家陷入債務違約危機。

世界銀行 6 月發布報告指出，鑑於新興和開發中經濟體的巨額債務，加上龐大的財政和經常帳赤字，它們可能出現金融壓力，並阻礙疫情後的復甦腳步。