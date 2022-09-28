金邊債券市場遭倒貨 英國央行出手買進長債 類似重啟QE

英格蘭銀行將暫停原訂下周出售的金邊債券 (英國國債)，並開始臨時買進長期債券，以平息新政府所謂的「小型預算」引發的市場混亂。

英國公債殖利率可望創下至少 1957 年以來的最大單月度漲幅，因投資人在最新財政政策宣布後逃離英國固定收益市場。這些財政政策內容是大量沒有資金來源的減稅措施，因而引起全球批評，包括國際貨幣基金 (IMF)。

在周三 (28 日) 的聲明中，英國央行表示，它正在監測最近幾天英國和全球資產的「大幅重新定價」，這對英國長期政府債務造成了特別嚴重的打擊。

英國央行表示，「如果市場功能繼續失調或惡化，將對英國的金融穩定構成重大風險。這將導致融資條件無端收緊，並減少流向實體經濟的信貸。」「根據金融穩定目標，英格蘭銀行隨時準備恢復市場運作，並降低英國家庭和企業任何蔓延到信貸狀況的風險。」

自周三起，英國央行將開始臨時購買長期英國政府債券，以「恢復有序的市場狀況」，並表示將「以任何必要的規模」購買以安撫市場。

英國央行金融政策委員會周三承認，英國國債市場的功能失調對該國的金融穩定構成重大風險，並選擇立即採取行動。

該行表示，貨幣政策委員會每年減少 800 億英鎊（850 億美元）的金邊債券持有量的目標保持不變，最初定於周一 (26 日) 進行的首次金邊債券銷售現在將改至 10 月 31 日進行。

英國財政部發言人證實，該行動已得到財政部「全額資助」，並表示財政大臣 Kwasi Kwarteng「致力於英格蘭銀行的獨立性」。

發言人補充說：「政府將繼續與英國央行密切合作，以支持其金融穩定和通膨目標。」

該行表示，將「很快」發布一份市場公告，概述該計畫的操作細節。

英國 30 年期金邊債券殖利率和 10 年期金邊債券殖利率在公告發布後下跌超過 30 個基點。

ING 資深利率策略師布維特 (Antoine Bouvet) 表示，如果金邊債券市場繼續波動，英國央行可能需要將債券購買期限延長至最初的兩周以上，並且不會考慮再次升息。

在英國央行宣布目前首要任務必須是金邊市場的運作後，布維特指出，這代表最壞的結果將是主權國家無法進入市場並且無法獲得融資。

他說，「很明顯，英國央行和財政部之間的交戰讓金邊債券市場陷入困境，情況並非完全如此，但看來很像它們正在競爭，或者在不同的目的下工作。」

他指出，「因此，目前全球經濟陷入衰退，英國央行正試圖透過升息為經濟降溫；而另一方面，財政部正試圖保護經濟免受衰退影響，並實施通膨性財政措施。」

布維特說，財政部的支持聲明很重要，並指出政府將熱衷於避免給人的印象是金邊債券市場「陷入困境」，以至於迫使英國央行出手拯救經濟。