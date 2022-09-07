新興市場綠色債券　雙高一低享收益

淨零碳排已蔚為全球共識，各國政府與企業為加速能源轉型，爭相發行綠色債券籌資，像是美 國參議院日前通過氣候法案，可望推動企業與民眾對於潔淨能源及減碳需求，將有助於長期綠 債發展，掌握綠色債券投資契機至關重要。

氣候債券倡議組織 (Climate Bonds Initiative) 與 Bloomberg 統計資料指出，受惠於政府、企業 持續追求淨零碳排，全球綠色債券市場規模成長亮眼，2021 年市場總規模已達到 1 兆 3,820 億美 元，年增長率高達 60%1。鋒裕匯理投信表示，儘管 2021 年全球疫情及經濟體混亂等多重不確 定性因素影響整體市場，但全球 GSSS 債券 (Green, Social, Sustainability and Sustainabilitylinked bonds) 市場仍優於多數預期，創下發行新紀錄。

根據鋒裕匯理研究中心預測，2021 年至 2023 年新興市場綠色債券總發行量預估上看 3,500 億美 元，顯示新興綠債市場潛力驚人。鋒裕匯理投信也指出，新興市場綠色債券發行企業往往具有 「雙高一低」的特點：信評高、市值高、違約率低，投資展望相對正向良好。

首先在「高信評」部分，回顧過去自 2019 年 1 月至 2022 年 3 月底為止，若以彭博綜合平均信評 來看，綠色債券中屬於 BBB 以上投資等級水準的比重達到 48.5%2，相較於非綠色債券中屬於投 資等級水準的比重僅 18.9% 來得高出許多，這代表信評較高的利多層面有機會帶旺綠色債券的 長期投資趨勢。

再者，觀察新興市場綠色債券企業的「高市值」方面，由於從事能源轉型工作需要大量資金， 財務體質較佳的大型規模企業更注重綠色債券的發行；以智利為例，過去 3 年智利發行綠色債 券的上市公司總計有 5 間，分別為智利信貸與投資銀行 (Banco de Crédito e Inversiones)、智利 造紙 (Empresas CMPC)、科爾本電力 (Colbun S.A.)、智利化學礦業公司 (Sociedad Quimicay Minera de Chile)、艾依斯安地斯電力 (AES Andes S.A.)，皆為智利 IPSA 指數權值股成員 3，或 是母公司為財星 500 大企業，顯示公司市值較高，財務體質較穩健。

另值得一提的是，搶發綠色債券的新興市場企業也擁有「低違約率」的投資特色，統計過去 3 年新興市場企業債違約數量，在綠色債券的範疇中，過去 3 年僅有 8 檔債券發生違約情況，且主 要發生在中國房地產及俄羅斯鐵路；相反地，在非綠色債券中，不但發生違約的債券數高達 1,199 檔，且產業分布十分廣泛 4，顯見低違約率的偏多因素可讓新興市場綠債更具投資價值。

此外，近期綠色債券市場更迎來利多消息，今年 8 月美國參議院通過史上最大規模的氣候行動 法案，總額高達 3,690 億美元。鋒裕匯理投信表示，儘管因地域性的不同，美國氣候法案與新興 市場綠色債券之間可能無直接關聯，但相關產業可望具有外溢效應，因未來將有明確的業務需 求，將帶動新興市場相關企業增加投資力道，進而發行綠色債券以籌措資金，來自美國市場明 確的需求及可見的還款來源，都有助於增加新興市場綠色債券的的投資效率。

鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金) 為台灣第一檔新興市場綠色債券基金，目前基金已獲准募集， 也是台灣金管會正式核准之 ESG 基金，為「真綠」基金認證。

該基金除了預計投資境內外新興市場各類資產的綠色債券之外，也以多種貨幣計價，包含新臺 幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣等多元計價幣別，提供充足的資金運用彈性。該基金風險報 酬等級為 RR35，由第一商業銀行擔任基金保管機構，預計將在 9 月 26 日至 9 月 30 日期間盛大募集。

資料來源：鋒裕匯理研究中心；資料日期：2021/12/31；* 鋒裕匯理研究中心預測

1 資料來源：Climate Bond Initiative，Bloomberg，鋒裕匯理投信整理，資料日期：2022/3/31

2 統計期間：2019/1/1-2022/3/31 發行的新興市場企業債，以彭博綜合平均信評為例

3 以上僅為債券基本面分析舉例說明，非本基金必然之持債，亦非個別有價證券之推薦或買賣建議

4 資料來源：彭博，資料日期：2022/5/31

5 本基金主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。

關於 Amundi 鋒裕匯理資產管理

Amundi 鋒裕匯理資產管理是歐洲領先、全球前 10 大資產管理公司 1，為超過一億名客戶，包含零售、機構和企業客戶提供一應俱全的儲蓄和投資解决方案，涵蓋主動和被動管理，並橫跨傳統或實質資產。

憑藉六大國際投資中心 2 ，Amundi 鋒裕匯理資產管理不論在金融或金融延伸範疇都展現出卓越的研究能力和對責任投資的長期承諾，是資産管理領域的關鍵參與者。

Amundi 鋒裕匯理資產管理是法國農業信貸集團的子公司，並於證券交易所上市，在超過 35 個國家及地區僱有 5,300 名員工，為客戶提供專業及精闢的投資建議，目前所管理的資産規模逾 2 兆歐元 3 。

1 資料來源：2021 年 6 月出版之 IPE《500 大資產管理公司》，資料日期 2020 年 12 月之資產管理規模。

2 投資中心：波士頓、都柏林、倫敦、米蘭、巴黎、東京

3 資料來源：Amundi 鋒裕匯理資產管理，資料日期 2022 年 3 月 31 日。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基 金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已 揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 或本公司 網站 (https://www.amundi.com.tw) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險 請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原 始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而 上下波動。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，最近 12 個月內配息組成相關資料，投資人可參考本公 司網站 (https://www.amundi.com.tw)。鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 主要投資新興市場債券動態調整，考量基金類型，主要投資國 家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為 RR3，依照 KYP 風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。本基金有一定比 重得投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，故本基金可能會因 利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。新興市場因其波動性與 風險程度可能較高，且政治與經濟情勢穩定度可能較低，使資產價值受不同程度之影響。依金融監督管理委員會 規定，本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券得不受證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得 投資於私募之有價證券之限制，其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。該債券屬私募性質，於 次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨 資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信 用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可 運用期間，留意相關風險。本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動風險、流動性風 險、外匯管制及匯率變動風險、政治風險、經濟風險、資產過度集中風險、產業景氣循環風險、投資標的或特定 投資策略風險、從事證券相關商品交易之風險、基金特色之風險及商品交易對手之信用風險。本基金以新興市場 綠色債券為投資重點，故為以 ESG 主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。本基金包 含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基 金者，須自行承擔匯率變動之風險；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權 單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差。人民幣目前無法自由兌 換，且受到外匯管制及限制。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可 能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可 能產生較高的結匯成本。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位 對美元原則採高避險比例策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將 不同。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於 5 債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨 值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交 割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易（即信用違約交換（CDS）及信用違 約交換指數（CDS Index，如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等），雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟 從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造 成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。本基金 N2 類型各幣別計價受益權單位及 ND 類型各幣 別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手 續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕 匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】