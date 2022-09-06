風險偏好回升 8月亞洲新興市場股市出現創紀錄資金流入

由於通膨預期減弱，風險偏好回升，亞洲新興市場股市 (中國以外) 在 8 月份出現大量資金流入。

根據來自南韓、印度、台灣、菲律賓、越南、印尼和泰國證券交易所的數據顯示，海外投資人在 8 月份淨買入了總價約 75.4 億美元的股票，創下自 2020 年 12 月以來最大單月淨流入。

其中，印度股市 8 月份吸引了 64.4 億美元的資金流入，創下 20 個月以來的最大單月交易量，主因是印度公司企業有望營來更強勁的財報收益，且原油價格下跌將有助於縮小該國的經常賬戶赤字。

流入南韓股市的資金則為 30.1 億美元，創下 9 個月新高。泰國和印尼股市也分別吸引了價值 16 億美元和 5.1 億美元的資金流入。

IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 表示：「8 月份外國資金流入似乎都圍繞著印度，因為該國的經濟狀況似乎更好。」

華爾街人士先前曾表示，短期內開發中國家雖面臨震盪，但開發中國家仍享有許多有利因素，包括低本益比、高殖利率、經濟成長率較高。

資產管理公司 Ninety One 基金經理人 Grant Webster 也說：「無論是歷史縱向對比，抑或與已開發市場橫向對比，新興市場資產都很便宜，目前本益比已反應美國經濟溫和衰退，也一定程度反應經濟嚴重衰退。」