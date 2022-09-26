〈美股早盤〉升息與經濟衰退擔憂影響 主要指數漲跌互現

全球各地央行激進升息加劇投資人對經濟衰退擔憂，美股周一（26 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌近 140 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.05%，費城半導體指數漲近 0.5%。

全球風險資產周一延續拋售態勢，因對通膨加入與全球經濟衰退擔憂持續加劇。與此同時，英國市場仍是市場焦點，英鎊兌美元匯率一度跌至 1.035 的歷史新低，英國公債券殖利率飆升至 10 多年來新高，引發有關英國央行（BOE）將採取緊急行動的傳言。

英國新財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）周一誓言將進一步減稅後，投資者紛紛拋售英鎊，英鎊兌美元在 2022 年觸及平價的機率從上周五的 32% 升至 60% 左右。與此同時也引發關於貨幣危機的討論，並可能讓英國首相特拉斯（Liz Truss）上任數天的政府陷入混亂。英國目前正再努力應對生活成本危機與經濟衰退。

美國方面，作為華爾街「恐懼指標」的芝加哥選擇權交易所波動指數 (Cboe Volatility Index) 上周五躍升至三個月高點，突顯了市場的擔憂。高盛上周大幅下調對美國股市的目標，警告稱利率前景的大幅上升將給估值帶來壓力，讓前景更加黯淡。

美國公債延續數十年來最嚴重跌勢，美元指標又升至一個紀錄新高。以 Michael Wilson 為首的摩根士丹利策略師在一份報告中表示，對於風險資產而言，漲勢是「站不住腳的」，而在過去美元這種強勢曾導致某種經榮或經濟危機。

經濟合作暨發展組織（OECD）周一表示，全球經濟成長放緩速度超過幾個月前俄烏爆發戰爭時的預期，能源與通膨危機恐怕如滾雪球般，演變成主要經濟體的衰退原因。與此同時 OECD 下調明年經濟成長，並對歐洲的經濟前景看法尤為悲觀，因其是受俄烏衝突影響最直接的地區。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）昨（25 日）表示，Fed 正式提引導經濟放緩控制通膨，但將努力避免讓經濟陷入長期衰退。

本周的交易將受到一系列經濟報告的影響，包括美國首次申領失業救濟人數和國內生產毛額（GDP）數據，以及中國的 PMI（採購經理人指數）數據。隨著 Fed 官員本周不斷發表講話，市場走勢可能會出現波動。

截至台北時間周一（26 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

太平洋瓦斯電力公司 (PCG-US) 早盤上漲 4.36%，至每股 13.16 美元

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）上周表示，太平洋瓦斯電力公司（PG&E）將於 10 月 3 日列入標普 500 指數成分股，取代雲端計算公司 Citrix Systems (CTXS-US)。Vista Equity Partners 正在收購 Citrix Systems，交易預估在本周完成。

同時美國最大天然氣生產商殷拓公司（EQT）(EQT-US) 也將在當天從標普中型股 400 指數轉入標普 500 指數成分股。

Lyft(LYFT-US) 早盤下跌 0.79%，至每股 13.88 美元

美國網約車公司 Lyft 遭華爾街投行瑞銀集團（UBS）看衰，將股票評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），Lyft 盤前股價跌近 4%。瑞銀援引其司機調查顯示，司機更喜歡 Uber(UBER-US)，且 Lyft 不是其主要應用程式。

Las Vegas Sands(LVS-US) 早盤上漲 9.9%，至每股 38.98 美元

澳門日上周宣布恢復停辦三年的中國旅行團旅遊，並恢復與中國電子簽證，預計兩項措施需時 1 個月籌備，期望 10 月底至 11 月初落實。該消息激勵米高梅 (MGM-US) 旗下營運博弈產業的 Las Vegas Sands 周一盤前股價大漲近 7%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Yardeni 研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）認為美國經濟面臨越來越大的烏雲，並稱由於不同原因悲觀情緒籠罩著不同國家，現在正處在全球低迷期。他在周一的報告中寫道：「最新數據符合我們對經濟增長衰退的預期，但全面衰退的風險顯然在增加。」

瑞銀私人銀行英國分析師 Dean Turner 認為，排除英鎊兌美元跌至平價的可能性是愚蠢的，如果市場失去信心，則公允價值、估值或基本面將變得無足輕重。他稱：「在我看來，問題是在這個月內，有什麼可以改變這個循環，但我真的看不到有什么可以改變的。」

盛寶資本市場駐雪梨策略師 Jessica Amir 表示，英鎊暴跌表明市場對英國缺乏信心，英國的財政實力正面臨困境。

宏觀避險基金 EDL Capital 創始人 Edouard de Langlade 表示，英國央行將被迫採取行動，穩定英國的貨幣和債券市場。英國的貨幣和債券市場在該國的減稅和財政政策的影響下出現了大幅波動。這位以大膽交易著稱的對沖基金經理此前一直押注英鎊將下跌，並在英鎊走弱後連夜獲利了結，隨後他開始做空英國股市，因其認為英國利率最終可能達到 10% 以上。

牛津經濟學院高級亞洲經濟學家 Sian Fenner 說：「美元是王者—我們一直看到亞洲各國貨幣面臨壓力。這增加了通膨壓力，更多央行的升息幅度超過了我們歷史上看到的水準。」