投資人料到Fed大幅升息 全球債券與股票基金遭拋售

路透周五（23 日）報導，在美國聯準會（Fed）公布利率決策之前，投資人預料 Fed 將進一步升息遏止通膨，因此開始謹慎行事，根據 Refinitiv Lipper 數據，在截至 9 月 21 日當周，投資人紛紛從全球債券與股票金資撤資，總共淨撤出 73.2 億美元的全球債券基金，創下 8 月 31 日以來最大單周淨拋售。

另外，全球中短期債券基金也創下 11 周以來最大單周淨資金流出，總共淨流出 49.8 億美元，而高收益債券基金也淨流出 32.9 億美元。

與此同時，全球股票基金創下連續第五周淨拋售，金額達到 18.6 億美元。其中金融與消費必需品類股分別損失 15.5 億與 6.87 億美元，但公用事業與科技類股均吸金約 3 億美元。

加拿大人壽資產管理公司資深基金經理 Bimal Patel 表示，雖然很難把握時機，但債券殖利率遲早會觸頂，預估美國聯邦基金利率在 2023 年 3 至 6 月左右達到終點。

SEI 投資組合經理 Eugene Barbaneagra 表示，與美國股市其他板塊相比，能源、金融和材料類股的估值仍具有吸引力。這些公司的本益比較低，將是長期通膨與利率上升環境的受惠者。

另一方面，較安全的貨幣市場基金獲投資人青睞，吸金 282.3 億美元，創下 7 月 6 日以來最大單周資金流入。

至於大宗商品方面，數據顯示貴金屬連續第 13 周遭投資人嫌棄，淨處置規模為 4.74 億美元，另外投資人還撤出 6,000 萬美元的能源基金。

新興市場方面，分析顯示投資人拋售價值 23.9 億美元的股票型基金，為連續第 10 周資金流出，同時拋售價值 27.8 億美元的債券型基金。

Fed 周三將基準利率上調 3 碼（75 個基點），為連續大三次大幅升息，決策官員預估，今年利率將達到 4.4%，較 Fed 三個月前的預期高出 4 碼（100 個基點）。