美股大跌 日股早盤跌破27,000點關卡 寫近2個月來新低

周一 (26 日) 的日本東京股市早盤，日經 225 指數 (Nikkei 225) 一度下挫 600 點，跌破 27,000 點關卡，出現近 2 個月以來盤中低點。全球性金融緊縮引發投資人擔憂，導致上周五歐美股市大跌，東京股市也受波及。

美國聯準會 (Fed) 在上周三 (21 日) 宣布持續維持金融緊縮，在金融政策影響之下，美國 2 年期公債殖利率迅速上升至 4% 以上，另外美股也出現重挫，市場擔憂過度金融緊縮，恐導致實體經濟和企業業績惡化的可能性升高。

此外，歐洲政治和經濟局勢的隱憂也逐漸升溫。義大利極右派很可能在這次國會大選取得歷史性的勝利，歐洲政局動盪引人擔憂。另外在英國，英國首相特拉斯 (Liz Truss) 上任後，提出大規模減稅和發債計畫，恐將造成英國財政惡化，這也導致投資人出脫手中英國公債、英國股票和英鎊。

三井住友信託資產管理的高級戰略投資顧問上野裕之表示，歐洲的政治混亂，再加上俄羅斯總統蒲亭 (Vladimir Putin) 於上周三 (21 日) 宣佈部分軍事動員令，壞題材過多，他認為市場還需要一段時間才有辦法消化。

周一在東京股市早盤，索尼集團 (6758-JP) 股價一度重挫超過 4% 寫下 2022 年初以來的低價紀錄，東京威力科創 (8035-JP) 股價也同樣寫下年初以來新低。軟銀集團 (9984-JP)、迅銷 (9983-JP) 等高價股出現賣壓。宣布退出俄羅斯市場的豐田汽車 (7203-JP) 股價下跌。

截稿前，日經 225 指數在台北時間周一上午 9:52，暫報 26543.32 點，較前一個交易日下跌 2.25% 或 610.51 點。