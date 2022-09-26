英鎊周一跌至創紀錄低點 亞幣同遭避險美元重擊

英鎊周一 (26 日) 跌至創紀錄低點，因交易員猜測，新政府的經濟計畫將使英國的財政狀況達到極限，而倉促退出。

英鎊一度下跌 4.9% ，至 1.0327 美元的歷史最低點，隨後穩定在 1.05425 美元附近，較前一交易日收盤價低約 2.9%。

英鎊下跌同步推升避險的美元，美元指數周一觸及 114.58，為自 2002 年 5 月以來首次，隨後回落至 114.02，較上周末上漲 0.78%。

美元指數走勢

由於能源危機隨著烏克蘭戰爭升級而延續至冬季，歐元兌美元也觸及新的 20 年低點，歐元下跌 0.71% 至 0.9623 美元。

馬來亞銀行外匯研究和策略區域主管 Saktiandi Supaat 認為，美元走強在很大程度上是因為英鎊的大量拋售，這更像是一種風險規避，全球經濟衰退的擔憂實際上已經在加劇和擴大。

上周五英國新任財政大臣 Kwasi Kwarteng 公布歷史性的減稅措施，造成當日英鎊大跌 3.6%。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，英鎊受到了絕對的打擊，投資者正等待英國央行的回應，他們認為這是不可持續的。

亞幣周一同樣下跌，馬來西亞令吉跌至 20 多年來最低，泰國泰銖跌至 16 多年來新低，而印度盧比跌至歷史新低。

其中，令吉兌美元下跌 0.4% 至 4.5960，為 1998 年 1 月以來的最低，今年以來令吉已經跌逾 9%，是東南亞表現最差的貨幣之一。