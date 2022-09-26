日本9月製造業PMI降至51 服務業PMI再度高於50榮枯線

日本 9 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 51，低於前月終值的 51.5；另服務業 PMI 初值報 51.9，優於前月終值 49.5，於季末再度回到景氣榮枯分水嶺 50 之上。日本政府放寬防疫規定，但高通膨和全球經濟成長惡化帶來負面影響。

標普全球 (S&P Global) 周一 (26 日) 發布日本 au Jibun Bank 調查的 2022 年 9 月 PMI 數據。

其中，製造業 PMI 初值報 51、遜於 8 月的 51.5，連續 20 個月高於景氣榮枯分水嶺 50。新增訂單報 47，產出報 48.9，兩者都連續 3 個月低於 50。

另外，9 月服務業 PMI 初值報 51.9、優於 8 月的 49.5，在相隔 2 個月之後再度來到 50 之上。有企業表示，日本政府放寬新冠肺炎 (COVID-19) 防疫規定，帶來正向影響。

針對日本 9 月的 PMI 調查結果，標普全球的資深經濟學家 Joe Hayes 指出，通膨壓力和全球性的經濟成長惡化，影響到製造業和服務業的事業活動，整體上停留在低成長；另外今年第 14 號颱風「南瑪都」對日本造成相當大的混亂，很可能影響到日本經濟。