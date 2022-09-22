日本政府和日本央行出手干預匯市 距離上次已逾24年

日本政府和日本央行周四 (22 日) 傍晚正式出手干預日元匯率，日元兌美元匯率於日本時間周四下午 5 點過後的短短 20 分鐘左右，從 145.9 前後急遽攀升至 142.2 水準，日元走揚、美元走貶。這也是 1998 年 6 月以來，日本政府和日本央行首度介入匯市，前後相隔 24 年又 3 個月之久。

美國聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，一如預期宣布調升 3 碼。受此影響，日元兌美元匯價亞洲盤周四盤中一度貶破 145，為 1998 年以來首見，日本財務省財務官神田真人也在同日下午表示，「匯率正出現嚴重波動，過度變動和脫序的動向是無法容許的，」並強調已做好隨時進場干預的準備。

日本央行周四上午宣布利率會議結果，決定維持超寬鬆貨幣政策不變，當天盤中一度貶破 145 關卡的日元兌美元匯率也再度急遽回升到 143 水準。不過，面對日元匯率出現如此大幅波動，神田真人在當天下午表示，尚未針對匯率進行干預。

然而就在幾小時後，日元走勢於日本時間周四下午 5 點左右，又再度下滑至 145.9 前後水準、逼近 146，日本政府和日本央行也終於出手干預匯市，日元也在短短 20 分鐘左右迅速攀升到 142.2 左右。

於截稿前，在台北時間周四下午 5:08，日元兌美元落在 142.2 前後水準。