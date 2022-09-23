日本出手干預匯市 專家：日銀不升息 效果有限

日本政府 24 年來首度進場直接買入日元，帶動日元匯率周四（22 日）盤中自 145 日元關卡回升，但許多市場觀察家認為，若日本銀行（央行）不升息，恐怕成效有限。

日銀周四維持超寬鬆貨幣政策不變，引發日元匯率摜破 145 日元兌 1 美元關卡，且投資人坐等匯價進一步跌破 146 日元。不過，財務省在周四傍晚進場大買日元，匯率一度應聲漲破 141 日元價位。

日經新聞報導，一名日本銀行業者內部人士說：「這是精心設計，目的是打擊一直在壓低日元的投機者」。該人士對此感到驚訝。

日元兌美元匯價跌破 144 日元關口後，日銀在 9 月 14 日進行匯率「檢查」時，市場觀察家猜測，145 價位將是央行底線，但幾乎所有人都認為，鑒於直接干預有許多限制，央行將僅限於口頭宣示。

最大問題是寬鬆貨幣政策與支撐日元明顯相牴觸，貨幣寬鬆是一個鼓勵貶值的環境。野村證券首席貨幣策略師後藤裕次郎說：「日銀的寬鬆政策和日元買盤相互矛盾」。

將支撐經濟放在首位的日銀，堅持鴿派政策方針。因此，若日銀不升息，改變基本面，東京阻貶能力就有限。

干預資金來源是另一個問題。享有「日元先生」美名的榊原英資說：「購買日元有其獨特困難」，他並說政府周四的舉動，「令人感到相當意外」。

截至 8 月底，日本的外匯存底總額為 1.29 兆美元，約合 185 兆日元。雖然這看起來是一個健康的數字，但國際清算銀行（BIS）在 2019 年 4 月的調查結果顯示，日本外匯成交額平均每天超過 3,700 億美元。

若不考慮日本外匯成交額涵蓋其他貨幣，這代表東京的銀彈大約只能撐三天。

日本政府的外匯存底，包括美元和美國公債，日本運用這些美元，把美元換成日元。

野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，市場規模巨大，外匯存底實際上無法覆蓋所有市場，這種干預難以延續。