鉅亨美股雷達：聯邦快遞估撙節可省27億美元成本 好市多Q4毛利率遭通膨拖累

美股重要看點：

美將公布 9 月 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.769%。美股期貨週五 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.02%，標普 500 期貨跌 1.11%，那斯達克 100 期貨跌 1.25%。

美國聯準會 (Fed) 日前結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，為 Fed 連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水準。市場擔憂，明年終點利率恐升至高達 5%，美國將難避免經濟衰退。

瑞銀全球財富管理公司投資長 Mark Haefele 表示，該行的觀點是，4% 的利率大概就是美國經濟能夠承受最高水準，但 Fed 顯然有意將利率提高到高於此一水準。

在此情況下，分析師對政策制定者能否避免經濟衰退持懷疑態度。Fed 主席鮑爾也曾表示，沒人能確切知道一年或更長時間後經濟會是什麼情況。

美國財政部長葉倫週四 (22 日) 表示，美國可以在不影響就業市場的情況下對抗通膨，但警告稱這種前景存在風險。

葉倫週四發表演說提到：「我相信明年通膨肯定會下降，不過讓我明確一點是，這存在風險。俄烏戰爭還沒有結束，我們看到俄國總統普丁在這場戰爭中將石油和天然氣武器化，因此我們仍然容易受到供應衝擊的影響。」

葉倫堅稱：「相信聯準會有一條途徑可以成功降低通膨，同時保持強勁的勞動力市場，我非常希望聯準會能成功做到。」

周五將發布 9 月 PMI 初值數據，讓市場初步了解本月製造業和服務業的經濟狀況。PMI 數據通常被視為通膨和衰退擔憂的關鍵指標，因為它反映出產業是成長還是萎縮，以及供需關係變化。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值，前值 51.5

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值，前值 43.7

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 44.6

重要個股動態：

聯邦快遞 (FedEx) 周四 (22 日) 公布第一季完整財報，面對疲軟的商業環境，該公司宣布明年起調漲送貨運費，並詳細說明各項成本削減措施，以適應需求下滑的影響，預估撙節措施全年可為公司省下 22-27 億美元成本。

根據今日公布的完整財報，聯邦快遞公布會計年度 Q1(截至 8 月 31 日) 營收為 232 億美元，年增 5.5%，調整後每股淨利 (EPS) 為 3.44 美元，年減 21%，符合上周公布的初步數據。

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 周四 (22 日) 盤後公布優於市場預期的財報，且全年營收首度突破 2000 億美元，顯示儘管通膨不斷升溫，消費者對生鮮食品和便宜汽油的需求依然強勁，但由於好市多的毛利率下滑，週四盤後股價不漲反跌。週五盤前下跌 3.42%。

在 8 月 28 日為止的 2022 會計年度第 4 季中，好市多淨利年增 1.2% 至 18.7 億美元，不計部分項目的每股盈餘為 4.20 美元，營收成長 15% 至 720.9 億美元。

然而，第 4 季的毛利率從去年同期的 10.92% 下滑至 10.18%，凸顯該公司面對通膨升溫和全球供應鏈瓶頸，為高運價和勞動力成本付出代價。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國證券交易委員會 (SEC) 周四 (22 日) 表示，波音 (BA-US) 將支付 2 億美元，且當時的執行長 Dennis Muilenburg 將支付 100 萬美元，作為 737 Max 兩起空難事件後，涉嫌誤導投資人的和解金。

這兩起空難分別為 2018 年 10 月的印尼獅航空難、和 2019 年 3 月的衣索比亞航空空難，導致兩回機上全體 346 人喪生，該款飛機也在全球遭停飛，直到 2020 年晚期才解禁。