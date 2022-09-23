葉倫不放棄軟著陸 堅信明年通膨將下滑 

美國財政部長葉倫週四 (22 日) 表示，美國可以在不影響就業市場的情況下對抗通膨，但警告稱這種前景存在風險。

葉倫週四發表演說提到：「我相信明年通膨肯定會下降，不過讓我明確一點是，這存在風險。俄烏戰爭還沒有結束，我們看到俄國總統普丁在這場戰爭中將石油和天然氣武器化，因此我們仍然容易受到供應衝擊的影響。」

葉倫堅稱：「相信聯準會有一條途徑可以成功降低通膨，同時保持強勁的勞動力市場，我非常希望聯準會能成功做到。」

葉倫不放棄「軟著陸」的言論和聯準會主席鮑爾此前發言有著鮮明的對比。聯準會週三宣布連續第三次升息 3 碼，鮑爾在記者會上指出，要使通膨降溫將對美國經濟造成「痛苦」，暗示美國很高機率會陷入經濟衰退。

聯準會不願明言預測經濟會立刻陷入衰退，但失業率預測卻透露端倪。

聯準會週三將明後兩年失業率上調至 4.4% (圖片：FOMC)

聯準會週三將 2023 年和 2024 年的失業率都調升至 4.4%，高於今年 8 月的 3.7%，這似乎暗示經濟將陷入衰退，因為過去 77 年的歷史經驗顯示，每次失業率從前波低點走升 0.5 個百分點，皆伴隨經濟不景氣。

一些經濟學家認為聯準會的預測太低。前財政部長拉里薩默斯 (Lawrence Summers) 週三推文表示，失業率可能必須超過 5%，才能看到通脹強勁和可持續的放緩。

葉倫承認有必要緩解一些勞動力市場壓力，但她不同意失業率必須增加這麼多。她認為：「我們仍然可以擁有一個良好而強勁的勞動力市場，而沒有那麼大的薪資壓力。」