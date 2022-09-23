美股重點新聞摘要2022年09月23日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：好市多 (COST)、聯邦快遞 (FDX)

法國、德國、歐元區、英國、美國 9 月 Markit PMI

日本表示必要時再度干預匯市 美財政部理解但未背書

日本銀行 (央行，BOJ)24 年來首度出手干預、阻貶日元之後，日本首相岸田文雄周四 (22 日) 表示，必要時會再度干預，美國財政部稍後證實此事， 但並未背書。閱讀全文...

聯邦快遞調漲運費 估撙節措施全年可省 27 億美元成本

聯邦快遞 (FedEx) 周四 (22 日) 公布第一季完整財報，面對疲軟的商業環境，該公司宣布明年起調漲送貨運費，並詳細說明各項成本削減措施，以適應需求下滑的環境，預估撙節措施全年可為公司省下 22-27 億美元成本。閱讀全文...

美元高歌猛進 引發全球匯率大幅波動

美國聯準會（Fed）日前如期再次大幅升息 3 碼（75 個基點）後，美元指數衝破 111 關卡刷新自 2002 年以來新高，非美貨幣普遍下跌，美元作為全球貿易與金融的主導貨幣，其波動對全球經濟將造成廣泛影響。閱讀全文...

寧德時代考慮在歐洲設立第三家電池工廠

全球最大電動車電池製造商寧德時代 (300750-CN) 歐洲區總裁曾特葛拉夫（Matthias Zentgraf）表示，公司正在考慮在歐洲開設第三間電池工廠，但目前尚未有明確的決定或行動，內部正在進行討論。閱讀全文...