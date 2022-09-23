傳富士康拆部分iPhone 14產線為Pro系列重組5條

多家外媒週四 (22 日) 報導，由於 iPhone 14 標準型手機的預購狀況不如預期，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康拆部分 iPhone 14 產線，轉為 Pro 系列重組 5 條。

時代財經報導，富士康深圳和鄭州廠區剛進入 iPhone 14 系列生產旺季，但由於 iPhone 14 標準型手機的預購狀況不如預期，據不完全統計，富士康鄭州廠已拆或者將拆生產線間至少在 5 個以上，工人罕見旺季不加班。

傳富士康拆部分 iPhone 14 產線為 Pro 系列重組 5 條 (圖片：AFP)

然而，業內人士指出，由於 iPhone 14 Pro 系列需求更高、利潤更豐，富士康拆除 iPhone 14 標準版產線是為了轉換為高階版的產線。

消息人士指出，蘋果將一些 iPhone14 產量轉移到印度，中國市場的 iPhone14 標準版則換為高階版產線。

多個數據表明，對 iPhone 14 Pro 機型的需求強勁，其中 iPhone 14 Pro Max 最受歡迎。根據摩根士丹利的數據，在美國 iPhone 14 Pro Max 的交貨時間是過去 6 年中所有蘋果新機型中最長的，為 36.5 天。

摩根大通數據顯示，iPhone 14 Pro 的需求強勁，稱其平均交貨時間為 35 天，而 iPhone 14 Pro Max 為 41 天

蘋果 (AAPL-US) 週四下跌 0.64% 至每股 152.74 美元。