〈紐約匯市〉日元兌美元自24年低點彈升 單日振幅逾6年最大

睽違 24 年後，日本政府與央行周四 (22 日) 正式出手阻貶本國貨幣，帶動日元兌其他主要貨幣全面走高，後續走勢震盪，兌美元匯價的單日振幅創逾 6 年最大。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.57%，報 111.27，DXY 盤中最高曾達 111.81，在日本干預匯市後短暫回吐漲幅，而後小幅回升。

就在央行宣布維持低利率政策的幾個小時後，日本當局周四稍晚正式宣布干預日元匯率，消息帶動日元兌美元短線急升，單日最高來到 140.35，之後漲勢暫歇，但截稿前仍漲 1.2%，報 142.34 日元。

值得注意的是，當局出手干預前，日元兌美元周四稍早曾貶至 145.9，觸及 24 年新低，震盪走勢使單日振幅創下 2016 年 6 月來最大。

除美元外，日元兌其他主要貨幣也全面強升，但後續漲勢收斂。有分析師認為，日本當局無法只憑干預手段來支撐日元，因為全球主要央行都在大舉升息，唯獨日本央行堅持寬鬆立場，政策分歧將繼續使日元承壓。

富國銀行外匯分析師 Brendan McKenna 說：「未來三到六個月，甚至在更長一段時間裡，只要貨幣政策分歧的情況還是存在，日元就會繼續疲軟。」他認為美日利差應該會繼續對美元有利，導致日元在年底前走弱，且可能持續到明年初。

即使日元獲得部分支撐，兌美元匯價今年仍跌逾 20%。

同日，英國央行宣布升息 2 碼後，英鎊回吐在倫敦盤中交易的部分漲幅，截稿前小貶 0.17%，報 1.1256 美元。

雖然本次升息基本符合預期，但市場同時也消化一些升息 3 碼的可能性。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 表示：「我很訝異英國央行沒有趁機升息 3 碼，尤其是在一些主要央行的掩護之下。」他認為英鎊現在看起來特別脆弱。

歐元兌美元自稍早觸及的 20 年低點反彈，截稿前在平盤附近徘徊，報 0.9838 美元。

聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策之下，強勢美元繼續使亞洲貨幣承壓，韓元兌美元延續前一交易日跌勢，貶 0.57% 至 1404.21 韓元，續創 13 年新低。

截至台灣時間周五 (23 日) 約 6:00 價格：