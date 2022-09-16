美國本周房貸利率升破6% 創2008年金融危機以來新高

根據房地美（Freddie Mac）周四（15 日）公布數據，本周 30 年期固定抵押貸款利率攀升至 6.02%，不僅高於上周的 5.89%，也較去年同期的 2.86% 超大幅成長，創下 2008 年 11 月以來新高。

抵押貸款利率的飆升是聯準會（Fed）透過提高消費者與企業借貸成本來抑制通膨中最明顯的影響。今年借貸成本快速上升給美國房地產市場踩下煞車，潛在買家被拒之門外，銷售受到抑制，價格成長放緩。

另外，需求疲乏也迫使包括花旗集團 (C-US) 在內的銀行紛紛裁員，引發銀行高層對抵押貸款業務下滑發出警告。

Bankrate.com 的首席金融分析師 Greg McBride 表示，6% 的抵押貸款利率不僅僅是一個心理門檻，還是一個負擔能力的主要門檻，尤其對首購族來說。今年年初以來抵押貸款利率的上升對購買力的影響與房價上漲 28% 的影響相同。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 在聲明中稱，本周抵押貸款利率持續與 8 月高於預期的通膨數據一同上升，儘管 Fed 升息將繼續抑制需求，給房價帶來更下行壓力，但庫存仍然不足。這表明儘管房價可能持續下跌，但跌幅不會太大。

根據美國勞工部本周公布數據，美國 8 月消費者物價指數（CPI）加速上升，尤其是駐防與食品等項目。報告顯示，8 月住房成本上升 0.7%，較去年同期成長 6.2%，為 1990 年以來最大增幅。

NerdWallet 的住房與抵押貸款專家 Holden Lewis 表示，由於投資人對通膨的擔憂，抵押貸款利率已連續四周上升。Lewis 稱，市場的擔憂是有道理的，由於 8 月通膨率高於預期，該消息推高抵押貸款利率，而這一現象將在下周的利率中反映出來。

今年年初，美國 30 年期固定抵押貸款利率為 3.22%，而在 6 月底飆升至 5.81% 後，由於對經濟衰退擔憂在 7、8 月初有所緩解，在 8 月 18 日回落至 5.13%，然而自當時至今 1 個月內，利率攀升近 1 個百分點。

房地美的結果已落後其他抵押貸款利率調查，後者調查已顯示利率超過 6%。Mortgage News Daily 報導，30 年期固定抵押貸款利率為 6.3%，高於上周的 6.12%。