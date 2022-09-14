利率升逾6% 購屋房貸需求較去年同期減少29%

隨著利率上升，房貸需求似乎只能繼續下降。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周房貸申請量較前周下降 1.2%。本周數據包括對勞動節慶祝活動的調整。自去年以來，購屋族對房貸的需求下降近三分之一。

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 向投資人明確表示，即使通膨給消費者帶來一些痛苦，Fed 仍將對通膨保持強硬態度，在 7 月和 8 月期間一直略微下降的房貸利率再次走高。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.94% 上升至 6.01%；自備 20% 頭款的的點數從 0.79 降至 0.76 支付。

MBA 經濟和產業預測副總裁坎恩 (Joel Kan) 說，「30 年期固定房貸利率自 2008 年以來首次達到 6%，而且升至 6.01%，這基本上是一年前的 2 倍。」

本周再融資需求也下降了 4%，較一年前同周下降 83%。根據房貸技術和數據提供商 Black Knight 的數據，在利率超過 6% 的情況下，只有大約 45.2 萬名借款人可以從再融資中受益。這是史上最低數字。其餘的貸款申請人每月只能節省大約 315 美元。

購屋貸款申請較前周增加 0.2%，但較一年前同周下降 29%。對退伍軍人事務部和美國農業部貸款的需求有所增加，這些貸款受到首購族的青睞，因為它們可以提供低首付或無首付。

坎恩說，「上周符合資格的 30 年期固定房貸利率與市場利率和巨額貸款之間的利差仍然很大，分別為 118 和 45 個基點。由於 Fed 下一步政策的不確定性，廣大的利差凸顯出資本市場的波動性。」