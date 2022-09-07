美國上周房貸率重返6月高點 購屋房貸申請數下跌

30 年期固定房貸利率一度飆升至 6% 以上，這足以讓一度火爆的房市陷入困境；利率雖在 7 月和 8 月回落，但損失已經造成。現在利率再次超過 6%，導致已經陷入困境的房貸需求進一步下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，對於自付 20% 頭款，符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從前周的 5.8% 上升至上周的 5.94%，這是周平均數字，但依據《Mortgage News Daily》的另一項調查中，上周有幾天利率曾升至 6% 以上。

MBA 資深副總裁兼首席經濟學家法蘭搭托尼 (Mike Fratantoni) 說，「上周房貸利率走高，因為市場繼續重新評估經濟前景和貨幣政策，預計短期利率將走高並在更長時間內保持偏高水平。」

結果，為房屋貸款再融資的房貸申請本周又下降 1%，較一年前同周下降 83%。一年前房貸利率略低於 3%，且在 2021 年的大部分時間裡都處於創紀錄的低點，因此現在很少有人還沒有以比如今更低的利率再融資。

購屋房貸申請本周下降 1%，較一年前同周下降 23%。依據如今的高利率，購買 40 萬美元房屋的人每月比一年前多支付近 700 美元。

法蘭搭托尼說，「近期的經濟數據可能會阻止房貸利率在短期內出現任何顯著下降，但 8 月數據所描繪的強勁就業市場應該會支持住房需求。」他並補充說，「購屋申請沒有反彈的跡象，然而強勁的就業市場和住房庫存的增加，應該會導致購買活動最終回溫。」

本周房貸利率甚至升至更高水平，因為投資人等待 Fed 成員的一系列談話，這些談話可能會讓人更深入了解下次升息的幅度。較高的房貸利率已經在給房價降溫，但考慮到過去幾年房價的漲幅，在負擔能力完全恢復之前，可能需要更多降溫時間。