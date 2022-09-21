美國8月成屋銷售連7個月下滑 房市承壓

根據美國周三（21 日）公布數據，美國 8 月成屋銷售連續第七個月下滑，且隨抵押貸款利率不斷上升，持續侵蝕大眾負擔能力，對房地產市場造成相當大的打擊。

全國房地產經紀人協會（NAR）周三公布數據顯示，美國 8 月房屋交割合約年率下降 0.4% 至 480 萬戶，為 2020 年 5 月以來新低。不過略高於市場預期的 470 萬戶，前值自 481 萬戶小幅上修至 482 萬戶，未經調整的銷售年率下滑 17.4%。

這是 2007 年房地產市場崩盤以來持續時間最長的一次下跌。不斷飆升的融資成本和居高不下的房價阻礙許多潛在買家。儘管需求走軟抑制房市買氣，但經濟學家預估，在多數地區供應仍然吃緊的情況下，房價將出現相對溫和的回調。

另一方面，抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）同日公布數據顯示，上周 30 年期固定抵押貸款利率飆升至 6.25%，創下近 14 年來新高，遠超去年同期數據的兩倍多。

借貸成本上升之際，美國聯準會（Fed）為喝止數十年來居高不下的通膨正在收緊貨幣政策，此舉導致美國公債殖利率飆升。外界預估 Fed 將在稍晚時候宣布升息 3 碼（75 個基點），為連續第三次大幅升息。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在聲明中表示，未來幾個月、甚至未來幾年，房市供應仍然持續緊張。在鎖定近年來處在歷史低位的抵押貸款利率後，一些房主不願意買更貴或更便宜的房子，這增加更多對新屋建設的需求並提振供應。

8 月待售房屋數量較 7 月下滑 1.5% 至 128 萬戶。按照目前銷售速度，需要 3.2 個月才能出售市場上所有的房屋，而 20201 年 8 月為 2.6 個月。房產經紀商認為，只要房屋供應量低於 5 個月，就表示房市供應吃緊。Yun 表示，儘管銷售下滑，但未見淨庫存增加。

銷售價格方面，8 月房屋售價中值較去年同期上漲 7.7% 至 389,500 美元，為 2020 年 6 月以來最小年增幅度。銷售價格在 6 月達到創紀錄的 413,800 美元後，房價逐月下跌。

NAR 總裁 Leslie Rouda Smith 表示，某種程度上來看，房市的瘋狂競價戰已經停止，購房過程已經回歸正常。另外，房市首購族占 8 月所有交易的 29%，與 7 月交易占比持平。