法人缺信心 你該怎麼做？

台股破底之際，來觀察看看內資法人近期進場標的。

從本週至今 (截至 9/21)，投信買超金額前 10 高的標的，分別是(2382-TW) 廣達 /(2301-TW)光寶科 /(2303-TW)聯電 /(2357-TW)華碩 /(2454-TW)聯發科 /(2609-TW)陽明 /(1102-TW)亞泥 /(4938-TW)和碩 /(3034-TW)聯詠 /(2368-TW)金像電。

仔細一看，這些標的要說是投信平時買超金額高的，筆者不太會相信，有 6 成以上都是偏牛皮、波動不大，相對安穩性質的標的，以投信每季每月都有績效壓力來看，不太會選擇這些方向。

再細看這些標的的股價走勢，更不像是平常投信會挑的了，大部分都是處在低檔面臨破底風險，或是正在破底中，要知道投信要衝績效，肯定會優先選擇短期利多頻傳、籌碼 / 線型強勢個股，而反而選到這些股票，沒信心是一個原因，部分配合政府基金護盤，也是一個可能。

在空頭走勢中，又必須保持一定的持股水位，大家可以想看看會想買什麼股？

買強勢飆股不是不好，而是通常飆得很兇的，投機力很強，籌碼也容易被人掌握流向，因此大筆的資金要進場，有可能會有流動性問題，不方便買賣；尤其這類性質又容易有急漲急跌特性，從波段來看也有可能強拉一波後出現一波大幅度急跌，你有大筆資金要砍出，很可能加速市場恐慌情緒，人踩人把股價快速壓低，自己也會賣在醜醜的價位。

不買強的，那看來也就買抗跌或是有補漲機會的也不錯，這應該會是較佳的選擇，不過上述的標的，不屬於抗跌。就公司來看，投資人對他們的印象通常是較安全的標的，不過覆巢之下無完卵，大部分都跟著大盤有破底走勢，因此也不像是從這個方向去選。

因此部分資金用來護盤的可能性提高，同時買這些過往獲利還屬穩定的企業，即便績效不好，大家也都能了解是被國際盤勢影響居多，因此在「選股選錯」的疑慮就可降低。

從一般投資人的角度出發，我們沒有那麼多資金或是績效、持股水位的考量，自然還是可以選擇更有彈性的操作標的。

筆者建議還是延續這幾週我們談的，從強勢股方向下手，近期我們提及的強勢股，有在繼續創高的，也有跟著盤拉回，但是幅度不深且回到技術面支撐就開始反彈，因此現在這樣空方強勁的盤，還是可以朝這個方向。

搭配內資法人買超來看，2368 金像電，就又跳了出來，其也是 9/21 當天買超金額最高的標的。

受惠今年高階網路交換器市場滲透率大幅提升，相關供應鏈在營運上高機率得以受惠，金像電的網通用印刷電路板，為其營收獲利提供了穩健的下檔支撐。5 月份營收突破 30 億元大關後創歷史新高，8 月份營收也有 29.6 元，僅次於該月，創歷史次高，擴廠的效益漸漸發酵，而 Intel 的 Whitley 伺服器平台滲透率持續提高，Whitley 拉貨動能趨緩後會有 Eagle Stream 平台補上，也持續提高金像電伺服器相關的出貨比重，從先前就產能滿載到目前擴產因應市場需求，預期 Q4 營運持續暢旺。

而金像電在今年 Q1 以來，波動幾乎都維持區間偏多整理，這幾天連續拉抬後還沒越過前高，從價量上來看量能未顯著超過當時前高點，不易太快突破，但這種標的正是在空方勢中，有壓回技術面支撐就很值得進場的標的；在法人選股上信心缺乏時，我們可以更精準地從其布局標的中選出更有抗跌機會的企業。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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