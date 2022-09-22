航空業示警：機票價格可能會越來越貴

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事沃爾許 (William Walsh) 表示，由於煉油能力不足和航空公司財務問題，未來機票可能會變得更加昂貴。

沃爾許表示，疫情期間煉油能力的下降以及燃料需求增加導致的航空燃料價格上漲，是航空業的「遠憂」。

自 2019 年達到峰值之後，美國煉油產能在 2022 年下降了 5.4%，為 8 年來最低；因不少煉油廠關閉或轉為生產更多再生燃料。

沃爾許補充說，即使消費者支付更高的機票價格，但航空公司未必能因此獲利，「考量到許多航空公司的財務狀況，它們並不是在賺錢，只是在轉嫁本身無法承受、無法避免的成本。」

過去一年，機票價格飆升了 25%，這是自 1989 年以來的最大年度漲幅。根據美國勞工統計局的數據，光是 4 月，機票價格就飆升了 18.6%。

但卡達航空 CEO 阿爾貝克 (Akbar Al Baker) 表示，另一個因素可能導致票價更高：俄羅斯宣布軍事動員。

俄羅斯總統普丁周三 (21 日) 宣布在俄羅斯進行部分軍事動員，隨著莫斯科繼續入侵烏克蘭，該國人民和經濟處於戰時狀態。

阿爾貝克指出，中國的新冠疫情政策是他「最擔心的事情」，航空公司最擔心的是俄烏戰爭升級，「對我來說，最大的擔憂是衝突蔓延，這將助長通貨膨脹，給供應鏈帶來更大壓力。」「最終結果將是飛機上的乘客越來越少。」

他說，「油價的不穩定也讓我擔心，我不想把它轉嫁給乘客，這這讓他們不敢出遊。」

由於擔心烏克蘭戰爭升級和石油和天然氣供應受到壓迫，普丁宣布軍事動員後，油價上漲了 2% 以上。

阿爾貝克呼籲對替代燃料進行更多投資，卡達航空也「準備投資於永續航空燃料」，條件是「價格合理」。

他說，「要我多付一點沒有問題，但不能超過正常 F-gas 價格的 4 到 5 倍。」F-gas 也被稱為氟化氣體，是應用於各種工業用途的人造氣體。

阿爾貝克指出，「如果我們被迫這麼做，乘客將為此付出代價。」

沃爾許以環保為由重申希望看到更多投資於永續航空燃料生產，而不是傳統煉油廠。

去年，IATA 為全球航空運輸業設定了到 2050 年實現淨零碳排放的目標。

沃爾許說，「永續航空燃料的確是航空業須在 2050 年之前實現淨零排放目標的最佳選擇。」