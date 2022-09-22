普丁強硬發言一度激勵國防股 中國電動車股卻受重創

俄羅斯普丁總統周三 (21 日) 對俄烏戰事發表強硬談話後，國防股隨著全球緊張局勢而上漲。然而，幾家歡樂幾家愁，隨著國防股上漲，一些看似沒有關聯的股票卻遭受重創。

因應日前烏克蘭突襲後奪回部分領土，激化戰局，普丁周三召集俄羅斯 30 萬預備軍人加入對戰烏克蘭，並提出使用核武器的可能性。

投資研究機構 Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 周三補充，此次徵召將是俄羅斯自二戰以來首次進行此類動員。

iShares 美國航空航天與國防 ETF (ITA-US) 周三午盤上漲 1.7%，當時 S&P 500 和道指分別上升 0.5% 和 0.6%。該 ETF 午盤後轉跌約 1%。

該 ETF 內，以國防為導向的企業股較表現好一些，平均漲幅約 2.4%，包括 Lockheed Martin (LMT-US)、Northrop Grumman (NOC-US)、Raytheon Technologies (RTX-US) 和 General Dynamics (GD-US)。

普丁的言論似乎也影響中國股市。中國並未像西方國家那樣強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。

持有在美上市中企股票的景順金龍中國 ETF (PGJ-US) 周三跌逾 6%。

中國電動車製造商小鵬汽車 (XPEV-US)、理想汽車 (LI-US) 和蔚來汽車 (NIO-US) 分別重挫 11.55%、8.84% 和 10.34%。但拋售並不侷限於單一產業，該 ETF 內 55 檔個股下跌，僅 11 檔收高。

航空航天與國防 ETF 今年迄今下跌約 2%，但較大型的國防股今年迄今平均漲幅約 12%。國防股一直是今年相對贏家。

景順金龍 ETF 今年迄今則下跌約 26%，部分原因是中美緊張局勢加劇。

今年迄今，中國三大在美上市的電動車廠 ADR 平均下跌 47%，除了地緣政治緊張局勢之外，不斷上升的利率也是一大難關，因為這不利高估值的成長型股票，如小鵬、理想和蔚來等。這三大中國車廠今年合併銷售額預計較去年增加 68%，但現階段卻均未創造連續獲利。