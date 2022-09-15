特斯拉傳重估中國市場銷售策略 考慮關閉城市展示中心

兩名知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) ，正重新評估在中國市場的電動車銷售方式，並考慮關閉一些在北京等城市商場的展示中心，原因是這些城市在疫情封控期間客流量驟降。

路透報導，消息人士表示，此一轉變，將使特斯拉更重視成本較低、可提供維修服務的郊區展示中心。此時該公司正努力達到執行長馬斯克希望改善客戶服務品質的目標，因為許多客戶抱怨維修時間太長。

知情人士說，特斯拉也正在增加技術等服務人員。特斯拉的中國徵才網站顯示，截至周四（15 日），特斯拉釋出的服務人員職缺超過 300 個。

馬斯克上周在推特上回應一名美國德州特斯拉車主的抱怨，這名車主說，特斯拉花一個月時間才把他的電動車修好，馬斯克則說，已將提升特斯拉服務品質列為首要目標。

與主流汽車製造商不同，特斯拉擁有自己的展示中心，並非依賴經銷商。特斯拉也在網上銷售電動車。這使特斯拉有更多餘地調整以蘋果商店為藍本的零售策略。

中國乘聯會的數據顯示，今年頭八個月，特斯拉售出 40 萬輛中國製 Model 3 和 Model Y，其中 60% 在本地銷售。

分析師表示，特斯拉在中國市場已成為第二大電動車品牌，僅次於比亞迪 (002594-CN) ，而特斯拉調整在中國的做法，顯示特斯拉意識到既然已在這個全球最大汽車市場建立自己的品牌，就必須建立顧客忠誠度。

上海顧問公司 Automotive Foresight 常務董事張豫說：「沒必要在昂貴購物中心設展示中心，尤其是維修業務已變得更有利可圖。只在市中心留下一、兩間展示中心，維持品牌能見度，並將更多展示中心遷往近郊，這是更合理的做法。」

特斯拉 2013 年在北京市中心成立首家門市，如今在中國的展示中心數量，已超過 200 家，提供展示車款、試駕等服務。然而，半數門市未提供維修服務，原因是租金昂貴，空間有限。