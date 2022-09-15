為拿抵稅優惠 傳特斯拉暫停德國電池生產 把設備遷回美國

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 正暫停在德國生產電動車電池的計畫，因其考慮取得在美國生產電動車和電池的抵稅資格。

知情人士透露，特斯拉正在討論將德國柏林廠的電池生產設備運回美國。在本國製造電池，可幫助特斯拉獲取通膨削減法案 (IRA) 中的抵稅優惠資格。

分析師表示，若特斯拉在美國製造和組裝電動車電池，法案的稅收減免將有助於抵銷三分之一以上的電動車電池組成本，只要電池符合採購規定，上述法案還可為電動車買家提供 7500 美元的稅務優惠。

特斯拉的行動反映出美國最新法律如何重塑電動車產業，加速鞏固國內電池和相關原料供應的競賽。

針對上述報導，特斯拉沒有立即回應置評請求。

在美國總統拜登 (Jeo Biden) 簽署通膨削減法案後，便有消息傳出特斯拉考慮在德州設立鋰精煉廠，確保生產電動車電池所需的關鍵原料。通用汽車電動車原料執行董事 Sham Kunjur 也說，自從法案生效之後，對於建立美國電池供應鏈的討論更加熱絡。

目前美國在製造鋰電池方面所扮演的角色相對較小，生產電池原料和中間成分上的重要性也較低。

研究公司 Benchmark Mineral Intelligence 數據顯示，全球有三分之二以上的鎳和鈷由中國負責加工，相較之下，這兩種礦產在美國的加工量只有 1% 甚至更少。

Bernstein Research 指出，若特斯拉符合美國新法下的優惠條件，則生產一個容量為 75 kWh(千瓦小時)、用於 Model Y 遠程版本的電池組，可幫助特斯拉減少將近四成的成本。