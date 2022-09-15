特斯拉、BMW、賓士均已入局 競逐中國車險市場

繼賓士、特斯拉 (TSLA-US) 之後，BMW 也盯上中國車險市場這塊「蛋糕」，專家表示，車廠打通車險市場，有助於鞏固市占率、增強客戶黏性，也有利於打造汽車生態系。

上海證券報報導，近日國家市場監管總局企業名稱申報登記公告顯示，官方核准「寶馬（中國）保險經紀有限公司」，代表 BMW 佈局保險仲介邁出第一步。

市場不時傳出車廠跨界「賣保險」的消息。上汽集團 (600104-CN) 於 2011 年 5 月成立上海汽車集團保險銷售公司，廣汽集團 (02238-HK) 等公司於 2011 年 6 月聯手創立眾誠汽車保險公司。賓士於 2019 年 3 月註冊成立梅賽德斯 - 奔馳保險代理（北京）公司，經營保險代理業務和保險經紀業務。

除傳統車廠以外，新能源車廠也積極搶佔車險市場。2018 年 7 月，小鵬汽車 (XPEV-US) 成立廣州小鵬汽車保險代理公司。2020 年 8 月，特斯拉在上海註冊成立特斯拉保險經紀公司。蔚來保險經紀和比亞迪保險經紀公司，分別成立於今年年 1 月和 3 月。

由於財產險公司牌照難獲取，對保險感興趣的車廠，往往從經紀牌照入手。不過，上述車廠多數僅完成工商註冊，仍在排隊申領保險經紀牌照。為何造車勢力對保險牌照情有獨鍾？車企跨足保險市場，有何考量？

業界人士說，車廠跨界入場，遠不止賺取保險收益這麽簡單。一位車險業界人士表示，車廠透過前端賣保險，讓後端維修理賠能回歸企業本身，前後端模式整合成閉環保險業務。車廠透過在汽車消費過程中嵌入保險產品，挖掘客戶全生命周期價值，有助於構建汽車生態系。

作為貫穿車主用車全過程的保險產品，車廠打通車險市場，也有出於鞏固市占率、增強客戶黏性。

中國社科院保險與經濟發展研究中心副主任王向楠認為，車廠在售車之際，提供保險服務，有利於鞏固主打產品市場地位，為消費者提供更便利選擇。優質車險經紀服務也有利於增強客戶黏性。

上述業界人士也說：「相比保險公司，車廠在汽車數據方面具有天然的信息優勢，掌握數據的及時性和完整性，遠超保險公司。」聯網車輛出險後的保險響應更加及時，且汽車維修理賠相關數據會被記錄，有助於車廠改善產品和服務。