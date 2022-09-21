高通進駐亞灣5G AIoT創新園區 打造南台灣創新中心

高通 (QCOM-US) 今 (21) 日宣布，在高雄亞灣 5G AIoT 創新園區啟用「高通南台灣創新中心」，支持產業及新創生態系，並與高雄展覽館簽訂合作備忘錄，加速 5G 垂直應用商用落地；此外，高通也攜手中華電信 (2412-TW) 與宏碁 (2353-TW)、精英(2331-TW) 等多家科技大廠，加速南台灣打造沉浸式 5G 連網行動智慧校園。

高通呼應「大南方、大發展：南台灣發展計畫」，積極在南台灣發展多元合作，在智慧城市、智慧教育和智慧製造等眾多領域導入 5G 創新技術，支持生態系發展。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，南台灣對發展高科技產業展現強大企圖心和行動力，很高興能進駐高雄設立南台灣創新中心，培育在地新創團隊與提供 5G 實驗研發專網場域，並和高雄展覽館合作、支持 5G 垂直整合發展。

高通南台灣創新中心未來不僅可作為新創團隊培育與交流基地，更能直接面向亞灣區 5G 測試實證場域，提供高通技術與設備支援，加速南台灣產業鏈產品測試與開發。

為促進 5G 創新應用服務落地商用並與產業市場接軌，高通也與高雄展覽館共同簽署合作備忘錄，透過高雄展覽館 5G 專網場域與國際會展資源，結合高通 5G 技術支援，加速產業與新創團隊 5G AIoT 垂直應用服務，盡早實現商業開發、鏈結全球生態系。

此外，高通也宣布在智慧教育領域啟動高通「無線關愛」(Qualcomm® Wireless Reach™)5G 創新教育計畫，透過提供搭載高通 5G 通訊技術的教學載具與平台等設備與資源，加速南台灣打造沉浸式 5G 連網行動智慧校園，增進中小學生數位學習能力。