聯邦快遞發布業績預警 分析師指亞馬遜脫不了關係

年底假期購物季還沒展開，聯邦快遞 (FDX-US) 就先豎起白旗，華爾街普遍認為強大的亞馬遜 (AMZN-US) 要負相當的責任。

摩根大通分析師阿瑟頓 (Jack Atherton) 在給客戶的報告中寫道：「認定亞馬遜在其中扮演重要角色是很合理的，但也可能存在競爭因素。」「巧合的是，過去 2 天亞馬遜正在召開賣家會議，重點關注 Buy with Prime 的新功能，因為它想進一步試圖攻破 Shopify (SHOP-US) 的護城河。」

他說，「亞馬遜還為賣家推出免費外送軟體，並提供運費折扣。亞馬遜過去幾年已在物流能力上投入大量資金，以至於它有多餘能力來滿足自己的需求，並且渴望吃下更多市場大餅，而這正是 FBA (亞馬遜物流) 的目標，並且可能會給聯邦快遞帶來壓力。我會建議在亞馬遜疲軟之際買進。」

聯邦快遞在周四 (15 日) 收盤後發布了殘酷的業績預告，導致股價在盤後暴跌。競爭對手 UPS (UPS-US) 股價也下跌約 7%，因為投資人評估該公司也可能會在 10 月發布一個乏善可陳的季報。

聯邦快遞新任 CEO 蘇布拉曼尼安 (Raj Subramaniam) 表示：「隨著國際和美國宏觀經濟趨勢在本季後期顯著惡化，全球快遞量下降。我們正在迅速應對這些不利因素，但考量形勢變化的速度，第 1 季業績低於預期。雖然這種表現令人失望，但我們正在積極加快降低成本，並評估其他措施以提高生產力、降低可變成本並實施結構性成本降低舉措。這些努力與 6 月概述的戰略一致，我仍然有信心實現 2025 財年財測目標。」