亞馬遜推出全新99美元Kindle電子閱讀器 螢幕明顯升級

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (13 日) 宣布推出一款售價 99 美元的全新入門級 Kindle 電子閱讀器，對之前的型號進行多項改進。

最大的變化是顯示器，它比早前 89 美元的 Kindle 更加清晰。這意味著在閱讀時，文本看起來會更清晰，而不是略微模糊。清晰度現在與亞馬遜更高價的 140 美元 Kindle Paperwhite 相當。

全新 Kindle 還配備了 2 倍的儲存空間，16GB 而非 8GB，這對於大多數數位圖書館來說應該綽綽有餘。用戶能夠儲存上千本書。

全新的 Kindle 也有背光，但沒有 Kindel Paperwhite 中的一些更先進的背光功能，比如將白平衡更改為橙色以提高閱讀舒適度。它也沒有防水功能，所以如果擔心被水濺到，最好還是考慮較昂貴的型號。

最後，與 Paperwhite 等 Kindle 系列的其他更新一樣，亞馬遜配備了更新的 USB-C 充電器，這是 Android 手機、Apple 平板電腦等常用的接口，取代了近年來許多小型設備大多已放棄的老舊 microUSB 接口。

亞馬遜還推出了具有類似升級的新 Kindle Kids 型號。自周二開始，這兩款設備都接受預訂。