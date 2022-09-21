中國「黃牛」哭了！新機iPhone 14倒貼賣 Pro超搶手

蘋果公司 (AAPL-US) iPhone 14 系列新機備受關注，如今新機銷量在中國出現「冰火兩重天」的現象，「黃牛」倒貼賣 iPhone 14，iPhone 14 Pro 則超搶手。

上海第一財經報導，在蘋果上海多家門市，iPhone 14 都有現貨，但不少顧客仍願意等待更長時間，準備購買 iPhone 14 Pro。

近日網上流傳的消息顯示，一些非蘋果官方授權通路出現 iPhone 14 價格大降價的情況，例如華強北的報價單顯示，原價人民幣（下同）8,699 元的 512G 版本 iPhone 14，報價僅 7,730 元，但 iPhone 14 Pro 的售價較原價出現不同程度加價。

另據杭州等地媒體報導，「黃牛」炒 iPhone 的模式也行不通了，過去一支手機可賺好幾千，現在「黃牛」加價收購的手機，有時甚至要倒貼才能賣出去。

錢江晚報報導，9 月 17 日，一名自稱孫哥的「黃牛」說：「iPhone 14 虧 100 元倒貼出，iPhone 14 Pro 加價 300 元，1T 的金色、白色 iPhone 14 Pro Max，加價 500 元，黑色和暗紫色加價 600 元。」

21 世紀經濟報導也報導，某二手平台周二（20 日）的資料顯示，iPhone 14 Pro 系列普遍溢價 300-400 元，多則達上千元。iPhone 14 在二手市場卻出現「破發」，轉賣價比官方價格低 100-200 元，多則虧本 400 元「甩賣」。

iPhone 14 銷售「遇冷」，市場早有預期。相較於 iPhone 13，iPhone 14 幾乎未升級，晶片仍沿用 A15，外觀也沒明顯改變，小幅升級顯然難以滿足消費者的使用體驗，被市場認為是「清庫存」。

蘋果官網顯示，消費者下單購買 iPhone 14 Pro，預計發貨時間為 5-6 周，也就是要等到 11 月才有貨，iPhone 14 Pro Max 預計發貨時間為 6-7 周，超過去去年 iPhone 13 Pro 系列平均 3-4 周的等待時間，也創下蘋果史上最長「待機時間」。