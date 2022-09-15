保證最低價反而是陷阱！加州控告亞馬遜壟斷、違反競爭

加州檢察總長 Bonta 表示，加州已向舊金山高等法院提起訴訟，控告亞馬遜 (AMZN-US) 違反加州的反壟斷法和不正當競爭法，因為該電商巨頭與商家的協議「扼殺競爭並導致價格上漲」，要求法院下令阻止亞馬遜與商家的反競爭協議，並告知商家有權利在其他平台調降售價。

亞馬遜要求商家簽署協議，倘若商家在亞馬遜以外提供更低價格，將受亞馬遜處罰，例如無法凸顯商品，或終止或暫停在平台銷售的能力。此舉導致商家在其他線上平台的價格無競爭力，消費者只能選擇在亞馬遜平台上消費，從而鞏固亞馬遜在市場上的主導地位，更多商家只能選擇在亞馬遜上架商品。

訴狀中說：「多年來，由於亞馬遜反競爭的協議作法，增加了加州消費者的網購費用，亞馬遜等同強迫商家人為抬高售價，因為他們清楚自己無法拒絕。」

「我們不允許亞馬遜讓市場屈從，犧牲加州消費者、小企業主和經濟的公平競爭。」

Bonta 訴狀寫道：「亞馬遜讓消費者認為他們享有最低售價，事實上消費者無法獲得在自由競爭市場中普遍存在的低價。沒有基本的價格競爭，沒有其他網購平台試著以低價超越其他商家，售價被人為穩定在高於競爭市場上可能有的價格。」

《華爾街日報》指出，哥倫比亞特區今年稍早提起的類似訴訟被駁回，但據報導，哥倫比亞特區檢察總長已計劃上訴。

亞馬遜回應提到哥倫比亞特區的訴訟，強調加州此舉是走回頭路。「賣家在我們的商店為自己的商品定價，事實上亞馬遜為能提供廣泛商品最低價而引以自豪，且我們保留不向顧客凸顯定價不夠有競爭的商品之權利。」

亞馬遜補充，加州的舉措反而是迫使亞馬遜向顧客提供更高售價。