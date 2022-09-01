〈美禁高階晶片輸中〉輝達、超微為大客戶 台積電及載板三雄同受波及

輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 相繼傳出，遭美政府禁止出口高階 AI 與伺服器晶片至中俄；兩家晶片廠均為台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大客戶，法人預期，將影響營收最多約 2%，而輝達與超微也是國內載板三雄大客戶，出貨比重高，受營運衝擊相對較大。

美國傳出禁止輝達向中俄兩國銷售旗下加速機器學習任務的 A100 和 H100 晶片，新出口限制也可能干擾公司完成 H100 旗艦晶片研發；超微則說，新規定限制旗下 MI250 人工智慧晶片出口至中國，但不認為這項新規定會對業務帶來重大衝擊。

由於超微、輝達均為台積電前十大客戶，法人認為，若美國全面禁止 AI 與高效運算晶片銷往中國，未來潛在影響大，兩家公司可能減少對台積電的投片量，但對其營收影響最多 2%，台積電客戶分散，且擁有高階晶片製程生產優勢，仍可望取得中國客戶自行研發 GPU 訂單，彌補禁令影響。

至於載板廠方面，輝達與超微為國內載板廠前三大客戶，合計占 ABF 載板出貨比重 2 至 3 成；其中南電 (8046-TW) 主要客戶為超微，法人估營收占比約 9-12%，景碩 (3189-TW) 主要客戶為輝達，其 GPU 營收占比約 15%，相對受影響較大。

