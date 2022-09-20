小摩：美股本輪拋售已近尾聲 反彈指日可待

摩根大通 (JPMorgan) 首席股票策略師、近期堅持美股多頭的 Marko Kolanovic 周一 (19 日) 發布最新報告，認為當前美國股市的拋售可能已接近尾聲，很快就會見到反彈。

過去近一周期間，因 8 月美國通膨數據高於預期，投資者預計聯準會本周將繼續加速升息，引爆股市賣壓，出現兩年多來最嚴重的拋售。

儘管 Kolanovic 同樣預計聯準會本周將升息 75 點，年底前還可能再升 100 個基點，但他認為，這並不代表股市不會反彈，扭轉目前的下跌趨勢。

Kolanovic 指出，今年迄今企業獲利表現好於預期，並可能持續到年底，這是他維持看漲的重要理由。此外，投資者的低持股和長期通膨預期的緩和，應該有助於提振股價。

他強調，強勁的獲利、較低的投資倉位，以及長期通膨預期穩固，應該能減輕風險資產的任何下行空間。同時也有跡象顯示，分析師對盈利的修正可能已見底。

今年 6 月底時，華爾街分析師預計標普 500 指數成份股第三季獲利將增長 9.8%。而如今，這一增長預期已下修到僅為 3.5%。

考慮到通貨膨脹、俄烏戰爭以及美國期中選舉的不確定性，任何正面的獲利增長，都可能會受到投資者的歡迎。

Kolanovic 說，在投資者情緒如此低迷的情況下，任何好於預期的消息都可能對股價產生巨大影響，因為大多數人都抱持最壞的期待。

他說：「我們認為，即使成長進一步放緩，美國的信用風險仍將受到控制，並且只要總經形勢變得不那麼負面，就有可能出現強勁反彈。」