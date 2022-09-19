高盛下修美國明年GDP成長預測 示警美股恐暴跌27%

高盛下修美國明年國內生產毛額（GDP）成長預測，從 1.5% 下調至 1.1%，原因是年底前聯準會（Fed）可能持續緊縮貨幣政策，高盛並警告美股可能暴跌 27%。

Jan Hatzius 等高盛經濟學家上周五（16 日）在報告中表示，明年美國 GDP 將擴張 1.1%，不如原估的 1.5%，高盛對今年的預測為零成長，仍保持不變。

高盛在過去兩周將聯邦資金利率預測上調 75 個基點，預測到年底終點利率將升至 4%-4.25%。

高盛經濟學家說：這種升息路徑，加上近期金融情勢緊縮，代表明年經濟成長和就業前景會更差一點，略低於市場普遍預期，並低於潛在增長軌跡，我們認為，這是勞工薪資和物價通膨降溫的必要條件。」

高盛也上修失業率預測，預估到年底失業率將達到 3.7% 左右，高於原估的 3.6%；到 2023 年底，失業率升至 4.1%，到 2024 年底，進一步升至 4.2%，此前高盛估計為 4%。

高盛首席市場經濟學家 Dominic Wilson 和全球市場策略分析師 Vickie Chang 認為，若 Fed 為壓制通膨，不惜損害經濟，導致失業率升至 5%，美股標普 500 指數將大跌 14% 至 3,400 點以下，5 年期美國公債殖利率漲 91 個基點，美元貿易加權漲 4%。

如果失業率升至 6%，標普 500 指數將重挫 27% 至 2,900 點以下，5 年期美債殖利率將攀升 182 個基點，美元貿易加權漲 8%。

標普 500 指數上周五收盤跌 0.72% 至 3,873.33 點，上周累跌 4.8%，寫下 6 月以來最大單周跌幅。