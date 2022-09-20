標普500不詳信號 暗示美股長期趨勢仍在走跌

對於技術指標的信奉者來說，標普 500 指數的不利信號仍在持續，可能暗示著股市還有長段下跌空間。

根據 Bespoke Investment Group 數據，標普 500 指數的長期趨勢，近來已經轉向「大幅走低」，目前指數已經有 110 個交易日，收在 200 日移動均線下方，是全球金融危機以來時長最長紀錄。

Bespoke 策略師在報告中說，在此之前，2010 年以來的股市下跌，只不過是長期上升趨勢中的回調，而當前的跌勢似乎不是如此。「標普收復 200 日移動均線之前，很難感到興奮。」

Bespoke Investment Group 數據

過去幾周，在聯準會持續激進收緊貨幣政策、勞動力市場強勁，而通膨高燒不退的情況下，投資人試圖理解其影響，使股市走勢動盪。但隨著消費者價格指數漲幅高於預期，以及行業龍頭聯邦快遞的警告，下行壓力擴大。

標普 500 指數上周下跌近 5%，而且已經連續三周反向變動幅度超過 3%，這樣的波動性是自 2018 年 12 月首次出現。

G Squared Private Wealth 共同創辦人兼投資長 Victoria Greene 表示，由季節性因素來看，九月份原本就是疲軟的月份，加上現在面臨激進升息的聯準會，以及總體經濟前景不佳，標普可能跌向 3400 點，至少會再測試前低。

標普 500 指數周一小漲 0.69%，收 3899.89 點。

交易員現在正在等待聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的進一步線索，並預計本周升息 3 碼。牛頓投資管理公司資訊長 John Porter 表示，他在這個行業已待超過 25 年，目前所處的投資環境是其整個職業生涯中最複雜的環境之一。