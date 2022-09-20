Fed將利率升近高峰 先鋒集團經理人看好美國公債

根據路透周一（19 日）報導，全球第二大管理公司先鋒集團（Vanguard）一名資深投資組合經理表示，儘管美國公債價格已跌至多年來新低，但痛苦的跌勢接近尾聲。

美國 10 年期公債殖利率周一升破 3.5%，觸及 2011 年以來新高，延續公債處在歷來最糟一年的趨勢，原因是美國聯準會（Fed）大規模升息以對抗不斷飆升的通膨。（公債殖利率與價格走勢成反比）截稿前，美國 10 年期公債殖利率在美股盤中報 3.475%。

市場目前普遍預估，Fed 將在台灣時間周四（22 日）凌晨宣布再次升息 3 碼（75 個基點），此前 Fed 已經升息 225 個基點。

不過，先鋒集團投組經理認為，美國公債殖利率已經走過最糟糕的跌勢，如果經濟成長開始大幅往下掉，Fed 可能會撤回收緊的貨幣政策。先鋒集團目前管理約 7.3 兆美元的資產。

先鋒集團固定收益資深投組經理間美國公債和通膨保值債券主管 John Madziyire 表示，Fed 採取的措施越激進，美國經濟就越接近「硬著陸」的情景。他說：「我們知道硬著陸會發生什麼：會有一個快速的轉折...... 在這一點上，債券就會再次開始表現」。

Madziyire 說，由於市場預估 Fed 將更加強硬，先鋒集團最近一直在腳少對劣質信貸的曝險，而且如果投資策略偏向防禦，這意味著將更傾向美國公債。

他認為，過去的升息周期顯示，美債殖利率在 Fed 最後兩次升息之前，或在升息周期結束前的 3 至 6 個月達到高峰，只要對潛在的尾部風險有想法，並且願意在尾部風險中持有部位，就會在某個時刻知道自己是對的。

聯邦基金利率期貨交易員預估，明年 3 月利率將持續攀升至 4.4% 左右的高點，較目前基準隔夜利率高出 200 多個基點。相較之下，本月初時預估的利率為 3.8%。

Madziyire 強調，投資人應該願意承擔一些損失，因為很難準確把握 Fed 轉向的時機，但也要清楚何時接近終點並做好準備。

另外他也說，如果債券價格下跌幅度超過預期，殖利率上升帶來的收益也有助減少損失。即便是 10 年期公債殖利率較最壞情況下的預期高出 10 個基點，但相對於殖利率而言仍可回收投資，因為殖利率極具吸引力。

