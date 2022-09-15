美債殖利率走升 預期Fed擴大升息幅度 2年期突破3.82%

由於投資人預估下周的聯準會 (Fed) 會議將會宣布更大幅度的升息，短期美國國債殖利率周四 (15 日) 繼續上漲。

美東時間早上 6:15，受 Fed 利率影響最大的 2 年期國債殖利率上漲 4.3 個基點至 3.825%，為 2007 年以來最高水平。自周二 (13 日) 以來已上漲約 25 個基點。

殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

與此同時，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.5 個基點至 3.447%。30 年期美國國債殖利率上漲 3.4 個基點至 3.503%。

美國勞工統計局周三 (14 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 在 8 月下降 0.1%，這是由於通膨壓力不斷增加而略有下降。剔除食品、能源和貿易服務，核心 PPI 上漲 0.2%。

然而，本周的重點新聞是周二 (13 日) 公布的 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告，顯示通膨環比上升 0.1%，高於預期，導致美股創下 2020 年年中以來最糟單日走勢。

部分分析師現在預計 Fed 將在 9 月 20 日至 21 日的下次會議上升息 1 個百分點。

Commonwealth Financial Network 投資長麥克米蘭 (Brad McMillan) 指出，本周的 CPI 數據「糟糕透頂」，但跡象顯示已有改善，尤其是在周三的 PPI 報告中。

他說，「總體 PPI 月增率穩定在 0.2%，但年增率降幅更大，從 9.8% 降至 8.7%，比 CPI 的降幅更大。」「而且檢視細項時，情況並沒有那麼糟糕。CPI 和市場反應顯示通膨將繼續加速上升，但並非所有數據都支持。即使以目前的大部分數據來看，今年年底的通膨率仍可能低於現在。」

投資人將關注周四發布的大量數據，包括零售銷售、進出口價格、申請失業救濟金人數、製造業和工業生產以及能源信息署 (EIA) 天然氣庫存的數據。

周四還將拍賣 4 周和 8 周票據。