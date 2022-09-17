〈美股盤後〉聯邦快遞暴跌逾21% 三大指數周跌逾4%

隨著美股四巫日到來與物流巨頭聯邦快遞發布業績預警，美股週五 (16 日) 開低，對景氣敏感的工業股和能源股領跌，道瓊盤中一度跌超過 400 點，儘管尾盤有逢低買盤進場，三大指數仍疲軟收黑，惟費半逆勢收紅 0.53%。

本週一系列經濟數據後，通膨、升息和衰退擔憂揮之不去，那指本週累計跌幅為 5.48%，標普週跌 4.78%，道瓊週跌 4.14%，皆創 6 月 10 日以來最差表現。

數據方面，美國 9 月消費者信心指數報 59.5，創今年 4 月以來新高，但仍低於預期 60。密西根大學 1 年通膨預期初值為 4.6%，創一年新低，符合預期。

政經方面，白宮週五發布首個監管加密貨幣的框架，企圖加倍強化數位資產領域執法，並找出加密貨幣監管漏洞，避免數位資產領域的欺詐行為。

地緣政治方面，美國宣布 11 億美元對台軍售案後，中國宣布對參與此次售武的雷神科技和波音高層祭出制裁。

為確保能源供應，德國政府週五宣布接管俄國石油巨擘 Rosneft 在德國子公司 Rosneft Deutschland 的業務，俄德兩國衝擊加劇，德國表示，透過託管制度，可以反擊能源供應的威脅，這是德國捍衛能源工業的最新舉動。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.11 億例，死亡數突破 652 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，能源、工業和材料領跌，必需消費品和房地產板塊逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.10%；Meta (META-US) ) 下跌 2.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.26%。

道瓊成分股互有消長。波音 (BA-US) 下跌 3.67%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.6%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.27%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.63%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.53%。

費半成分股逾半收紅。 英特爾 (INTC-US) 上漲 1.39%；美光 (MU-US) 上漲 0.30%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.08%；AMD (AMD-US) 下跌 0.20%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.056%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.024%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.59%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.12%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.53%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.10% 至每股 150.70 美元。最新拆解影片顯示，中國長江存儲已打進蘋果供應鏈，在中國銷售的蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro 機型內出現採用長江存儲提供的 NAND 快閃記憶體。

聯邦快遞 (FDX-US) 慘崩 21.44% 至每股 161.02 美元，創 1980 年以來最大單日跌幅。聯邦快遞表示，全球運輸需求趨於疲弱，宣布撤回全年財測並推動大規模的成本撙節方案。

奇異 (GE-US) 下跌 3.64% 至每股 66.39 美元，連帶拖累工業股走低。奇異表示，持續存在的供應鏈問題將不僅會繼續阻礙產品交付，還會影響現金流。

華爾街質疑 Adobe 收購 Figma 的時機和價格，Adobe (ADBE-US) 股價收黑 3.12% 至每股 299.50 美元，本週跌幅 24.1%，創 20 年來最嚴重的單周跌幅。

Meta 收跌 2.2% 至每股 146.29 美元，創 2020 年 3 月來收盤新低，本週暴跌 14%，全年跌幅超過 60%， 那指同期跌幅為 27.69%。

經濟數據

美國 9 月密大消費者信心指數初值報 59.5，預期 60，前值 58.2

華爾街分析

聯邦快遞、國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行均警告，全球經濟存在衰退風險。

Meridian Equity Partners 資深管理合夥人 Jonathan Corpina 指出：「聯邦快遞的消息顯示供應鏈問題、勞動力問題、通膨、升息問題，這些林林總總加在一起都會產生重大影響。」

Corpina 稱：「聯邦快遞是一家公司在全球經濟中面臨挑戰的最新例子，市場對經濟衰退的擔憂仍持續，企業正在為未來幾個月和未來幾季的成本削減做好準備。」

高盛分析師 Dominic Wilson 表示：「如果一場嚴重的衰退可以抑制通膨，而聯準會激進升息措施帶來一場嚴重衰退，那麼除了已見到的虧損之外，股市和債市場的下行空間可能仍然會很大。」

摩根大通董事總經理 David Carter 點評：「這是艱難的一周。感覺萬聖節來得早，我們正面臨著這種高通膨、高利率和低增長的毒藥，這對股市或債市都不利。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主